Наверное, всем знакома ситуация, когда у нейл-мастера на пороге вы не знаете, какой дизайн делать, поэтому покрываете ногти привычным однотонным лаком. Однако соцсети могут стать отличным источником вдохновения. Мастера маникюра, работающие со знаменитостями, делятся модными и оригинальными идеями. Мишель Хамфри – одна из них.

Французский маникюр в различных вариациях и на ногтях любой длины, яркий фантазийный арт и символические надписи на ногтях – это идеи для маникюра, которые можно найти на инстаграм странице нейл-мастера Мишель Хамфри. Wonderzine пишет, что благодаря таким аккаунтам в соцсетях можно открыть для себя понятие "красоты" с креативной стороны.

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Примеры маникюра Мишель Хамфри для вдохновения

В 2021 году одной из главных нейл-тенденций является отказ от любого лакового покрытия (в этом списке также прозрачное и нюдовое), но она прекрасно сосуществует с другим трендом: комбинация необычных цветов и оригинального арта на ногтях. Новое поколение мастеров маникюра может поразить своей креативностью и готовностью к экспериментам относительно нейл-дизайна. Одной из самых популярных создателей экстравагантного маникюра является британка Мишель Хамфри, которая работает с мировыми знаменитостями. Ее постоянной клиенткой является Дуа Липа, французский маникюр, цветочные рисунки и ногти со стразами которые уже вошли в историю.

Мишель Хамфри отмечает, что ищет вдохновение повсюду. Она не стесняется совмещать как современные нейл-тренды, так случайные устаревшие изображения на ногтях. Возможно, ее креатив и оригинальный подход к маникюру будет импонировать и вам.