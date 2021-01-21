Густые, объемные и длинные: как рисовать ресницы – полезные лайфхаки
Профессиональным визажистам известны интересные и действенные бьюти-лайфхаки. Некоторыми из них они делятся. Если вы хотите увеличить свой арсенал секретов красоты, то узнайте, как нужно рисовать ресницы тушью, чтобы они казались вдвое гуще и длиннее.
Можно иметь объемные ресницы и без наращивания или клейки искусственных пучков. Grazia собрали советы бьюти-экспертов, которые помогут правильно рисовать ресницы и получить эффектный результат.
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Как рисовать глаза, чтобы ресницы казались объемными и длинными
- Используйте пудру. Накрасьте ресницы одним слоем туши и, не дожидаясь ее полного высушивания, нанесите на глаза пудру с помощью пушистого кисти. После этого еще раз прорисуйте ресницы. Важно добавить, что бьюти-лайфхак подойдет обладательницам достаточно длинных ресниц. Если ресницы слишком короткие, то после такого трюка они будут иметь неэстетичный вид.
- Сочетайте 2 цвета. Чтобы визуально добавить ресницам объема, нанесите на них 1 слой черной туши, затем – цветной (брюнеткам можно коричневую) и снова черную.
- Поработайте с участками между ресницами. Этот шаг может вызвать дискомфорт, но он является действенным. Для этого наберите на плотную скошенную кисть гелевую подводку или возьмите стойкий карандаш и тщательно заштрихуйте корни ресниц. Первые разы глаза могут слезиться, поэтому выбирайте лучше водостойкую подводку. Также для более сильного эффекта прорисуйте слизистую линию глаз. А затем привычным методом нанесите тушь.
- Начинайте с конца. Сначала нанесите тушь на кончики ресниц, подождите, пока она высохнет, а затем переходите к окрашиванию всей длины. Когда вы сделаете концы ресниц толще, то они будут казаться гуще.
- Выполняйте зигзагообразные движения. Рисуя ресницы, не стоит просто двигаться щеточкой снизу вверх. Попробуйте во время этого также легонько двигать бьюти-инструмент влево и вправо. Тогда пигмент сможет эффективнее покрыть каждую ресничку.
- Нарисуйте стрелку. С помощью этого лайфхака вы сможете визуально удлинить ресницы: не подводя линию роста ресниц, нарисуйте стрелку во внутренних уголках глаз длиной 1-2 миллиметра.
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