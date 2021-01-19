Американская телевизионная звезда, модель и предпринимательница 40-летняя Ким Кардашян уже имеет собственную парфюмерную линейку, которая стала успешной и популярной среди женщин по всему миру. Ароматы знаменитости отличаются не только оригинальным и изысканным запахом, но и дизайном флаконов. На этот раз Ким пополнила коллекцию металлическими сердцами.

Раньше были губы, обнаженное женское тело, кристаллы и другие формы флаконов для духов Ким Кардашян. Недавно в продаже появились новые цветочные ароматы в оригинальных емкостях в виде металлических сердец, которые дополнили парфюмерную линейку бьюти-бренда KKW Fragrance, о чем известно благодаря публикациям на официальной инстаграм-странице бренда.

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Новые духи от Ким Кардашян

Парфюмерная линейка Ким Кардашян пополнилась 3 "сердечными" ароматами: Metallic Hearts Gold, Hearts Rose Gold, Hearts Silver. Они представлены в формах металлических сердец. Ким отмечала, что она решила усовершенствовать собственную коллекцию ароматов по просьбе поклонников продукции KKW Fragrance. В частности, знаменитая красавица отметила, что новые ароматы посвящены Дню святого Валентина. Хотя она и переживает развод со своим мужем, но продолжает верить в любовь и развивать свой бизнес.



Ароматы ко Дню святого Валентина от Ким Кардашян / Фото из инстаграма @kkwfragrance

Кроме фотографий духов на официальной странице бьюти-бренда KKW Fragrance можно увидеть результаты эффектной фотосессии Ким Кардашян с реквизитом в виде сердец и в привлекательном и откровенном наряде.



Фотосессия Ким Кардашян для ее бренда / Фото из инстаграма @kkwfragrance



Ким в эффектном наряде / Фото из инстаграма @kkwfragrance



Ким Кардашян и новые ароматы в ее парфюмерной линейке / Фото из инстаграма @kkwfragrance

Аромат в металлическом золотом "сердечном" флаконе является восточно-древесной композицией с нотками ягод смородины, жимолости, янтаря, древесины. Сердце из розового золота пахнет цитрусовыми фруктами, грушей, бергамотом, пионами и мускусом. А аромат во флаконе в форме сердца серебристого цвета воспроизводит букет из розовых нот, цветков груши, белых цветов и ворсистой замши.

Поклонники ароматов от Ким Кардашян выразили свое восхищение в комментариях к публикации: "Я очень восхищена, спешу приобрести", "Розовое золото для меня. Все обо мне – это запах пионов". Но и также они отметили, что хотят возвращения ароматов Body I, Kimoji Peach и Yellow Diamond.