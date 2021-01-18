Крупнейший в мире холдинг, специализирующийся на производстве косметических продуктов, L'Oreal Group отказался от кисточек из натурального ворса животных. Теперь инструменты для создания макияжа будут изготавливать из экодружественных материалов. Поэтому стоит узнать, почему такое решение компании является важным.

L'oreal Group – крупнейшая в мире космическая компания запретила использовать шерсть барсуков, козлов и других животных для изготовления кистей и щеток, которые впоследствии применяют в косметических целях. Об этом решении сообщает PETA – организация, которая ведет борьбу за права животных.

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Этическое решение L'Oreal Group

Компания L'Oreal Group является материнской для многих известных косметических брендов. Среди них: Lancome, Yves Saint Laurent, Armani Beauty, Urban Decay, Maybelline New York, NYX Professional Makeup. Отныне они больше не будут делать кисти для нанесения макияжа из натурального ворса животных. Вместо этого бренды будут использовать только искусственные волокна, чтобы никаким образом не навредить животным.

Помните: каждая щетка из барсучьей или козьей шерсти представляет чувствительное животное, которое перенесло насилие. Это сочувственное и перспективное решение l'Oreal Group поможет PETA подтолкнуть индустрию красоты и искусства принять синтетические кисти и щетки, которые не вредят ни одному волосу на голове животного,

– рассказывают представители организации PETA.

Косметические компании обычно для изготовления бьюти-инструментов используют ворс барсуков или коз. Однако, чтобы получить этот материал, на фермах выращивают животных и обращаются с ними неэтично. Во многих случаях живые существа умирают.



Почему не стоит изготавливать кисти из ворса животных / Фото Unspalsh

По результатам исследования PETA Asia относительно использования ворса барсуков в индустрии красоты, в Китае животных разводят на загрязненных меховых фермах или ограничивают их пространство небольшой проволочной клеткой. Когда их убивают для получения ворса, то им перерезают горло. Исследователи отмечают, что один барсук продолжал двигаться еще целую минуту после того, как ему перерезали горло.

Зоозащитники отмечают, что натуральные кисти из шерсти животных можно и не использовать, когда существует много высококачественных синтетических бьюти-инструментов.