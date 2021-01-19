Косметика по мотивам игры Animal Crossing: какой будет коллаборация Colourpop
ColourPop Cosmetics – американский бренд косметики, что славится своими успешными коллаборациями с компаниями, которые производят разнообразную продукцию. Например, на этот раз бьюти-бренд анонсировал коллаборацию с Nintendo – разработчиками видеоигры Animal Crossing.
ColourPop обычно выпускает линейки декоративной косметики для создания яркого макияжа: насыщенные шиммерные пигменты для глаз, сияющие хайлайтеры и цветные помады. Новая коллаборация косметического бренда из Nintendo по мотивам видеоигры Animal Crossing не исключение, сообщает Allure.
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Косметика по мотивам игры Animal Crossing
Colourpop x Animal Crossing: New Horizons – название новой линейки средств для макияжа от известного бьюти-бренда и разработчиков видеоигры. В состав коллекции вошли 11 продуктов декоративной косметики. Они будут выполнены в ярких цветах, присущих видеоигре. Дизайн каждого элемента косметики также соответствует стилю игры Animal Crossing: тематические надписи, изображения героев, нежные пастельные розовые, лиловые, бирюзовые оттенки.
Линейка косметики Colourpop x Animal Crossing: New Horizons будет состоять из 4 палеток теней для век с матовыми и шимерними пигментами, 3 наборов помад, в каждом из которых по 2 цвета, которые гармонируют между собой, 2 оттенка румян: холодный розовый и теплый персиковый, а также коллекцию для макияжа дополнять шимерные розовые тени и золотистый гель для эффектного мейк-апа.
Все продукты декоративной косметики из коллаборации ColourPop и Nintendo по мотивам игры Animal Crossing будут доступны на официальном сайте упомянутого бьюти-бренда с 28 января.
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