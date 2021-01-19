По разным причинам ногти могут ломаться, расслаиваться, сохнуть и медленно расти. Чтобы улучшить их состояние, стоит выделить время на надлежащий уход. Можно начать с приготовления масок для ногтей в домашних условиях.

Маски для роста и укрепления ногтей полезно использовать не только тогда, когда проблема станет очевидной, но и в профилактических целях. Elle поделился 4 лучшими рецептами масок для домашнего ухода за ногтями.

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Как укрепить ногти и ускорить их рост

Маска с морской солью

Морская соль является особенно полезным компонентом для роста ногтей, а также ее используют, когда ногтевая пластина расслаивается. Чтобы приготовить маску, выжмите сок из целого лимона и растворите в нем горстку морской соли. Опустите кончики пальцев в жидкость на 20 минут.

Маска с лимоном

Разрежьте небольшой лимон пополам, засуньте руки в его мякоть и подержите их там в течение 5-10 минут. Когда пальцы и ногти наживятся лимонным соком, то сполосните их прохладной водой. Не забудьте зафиксировать эффект с помощью специального питательного крема для ногтей.



Как сделать маску для роста и укрепления ногтей дома / Фото из инстаграма @t.aylor.rae

Маска для питания и восстановления кожи и ногтей

Чтобы сделать такую маску в домашних условиях, вам понадобится 1 желток, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка меда. Тщательно смешайте перечисленные компоненты. Полученную смесь нанесите на кожу рук, а через 10 минут удалите остатки с помощью теплой воды.

Маска из отвара целебных трав

В состав отвара из полезных трав для укрепления и роста ногтей входят: корень зверобоя, корень лопуха и цветы ромашки. Совместите травы в равной пропорции, чтобы в итоге получилось 2 столовые ложки. Смесь залейте стаканом кипяченой горячей воды, дайте ей настояться 15 минут. Когда отвар остынет до комфортной температуры для вас, то опустите в него кончики пальцев на 10-20 минут.

Заботьтесь о ногтях, чтобы ваши руки всегда имели аккуратный и женственный вид. Тогда вы сможете всегда чувствовать уверенность в своей неотразимости.