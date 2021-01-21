Если вы хотите уменьшить пигментацию, разгладить морщины или освежить тон кожи, вероятно, следует пересмотреть свое ежедневное меню. Многие проблемы с дермой возникают именно из-за неправильного питания. Существуют 5 главных принципов, которые помогут вам сбалансировать рацион и сохранять идеальное состояние кожи.