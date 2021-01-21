Меньше сахара, больше жиров: 5 принципов в питании для идеальной кожи
Если вы хотите уменьшить пигментацию, разгладить морщины или освежить тон кожи, вероятно, следует пересмотреть свое ежедневное меню. Многие проблемы с дермой возникают именно из-за неправильного питания. Существуют 5 главных принципов, которые помогут вам сбалансировать рацион и сохранять идеальное состояние кожи.
Дерматолог-нутрициолог из Лондона Кассандра Барнс утверждает, что коже не поможет ни один крем, если в вашем рационе есть дисбаланс. Поэтому она разработала 5 основных принципов питания, которые помогут омолодить кожу, пишет Cosmopolitan.
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Как питаться, чтобы иметь идеальную кожу
- Откажитесь от сахара. Кассандра Барнс убеждена, что сахар больше всего провоцирует появление морщин. Она объясняет, как это происходит: "Волокна коллагена кристаллизуются и вместо того, чтобы сокращаться и растягиваться, они просто ломаются во время мимических движений. И все: залом через 1-2 года превратится в полноценную морщинку". Когда вы решите прекратить употреблять сахар, то результат усилий будет заметен не сразу. Ведь нужно время на образование новых волокон.
- Жиру – да. Благодаря жирным кислотам, которые встраиваются в верхние слои кожи, мембранные клетки укрепляются. Таким образом кожа становится эластичной и защищенной от свободных радикалов, она лучше удерживает влагу. Чтобы обогатить организм жиром, ешьте больше жирной рыбы, орехи, авокадо и растительные масла.
- Употребляйте больше витамина C. Он будет способствовать долгой молодости вашей кожи. Чтобы увеличить его количество в организме, добавьте цитрусовые в рацион, если у вас нет проблем с желудком, или употребляйте витамин C в виде раствора или таблетках.
- Добавьте цинка. Если есть много продуктов, которые содержат цинк, то клетки эпидермиса будут быстрее регенерироваться. Также благодаря ему кожа будет иметь ровный тон, здоровый цвет, на ней не будут появляться воспаления и прыщи. Пусть кунжут, тыквенные семечки, арахис, хумус или семечки подсолнечника станут неотъемлемой частью вашего рациона.
- Больше белков. Дерматолог-нутрициолог из Лондона объясняет: "На каждый килограмм вашего веса нужно употреблять 1 грамм белка в сутки. Если белка меньше – кожа стареет значительно быстрее. Именно из белка будут выстроены молодые волокна коллагена, эластина, белок нужен для энергетического обмена, словом – проверьте, чтобы мясные или рыбные блюда вы ели не меньше, чем дважды в сутки".
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