Если вы планируете начать новый год с изменения имиджа, а именно – с модного окрашивания волос, то стоит узнать о полезных и трендовых рекомендациях от профессионального hair-стилиста. Ведь важно, чтобы окрашивание 2021 не только шло к лицу вам, но имело стильный вид.

Бьюти-тренд на естественный цвет волос остается в прошлом. В 2021 удачным решением будут эксперименты с цветом вашей шевелюры. Вадим Носиков, который специализируется на теме стрижек, укладок и окрашивания волос и работает арт-директором в студии PMP Organic Beauty, поделился с Harper's Bazaar знаниями о главных hair-трендах этого года.

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Советы для модного окрашивания 2021

В следующем сезоне популярности не потеряют переходы от темных корней к светлым кончикам , которые можно делать как мягкими, так и контрастными. Вероятно, такая техника окрашивания еще долго будет возглавлять рейтинг трендов для окрашивания волос.

, которые можно делать как мягкими, так и контрастными. Вероятно, такая техника окрашивания еще долго будет возглавлять рейтинг трендов для окрашивания волос. Медленно, но уверенно, модными становятся едва заметные переходы цвета в более естественных оттенках.

Отсутствие резких полосатых контрастов и однотонная окраска локонов модные. Важно выбирать актуальный оттенок и придавать волосам блестящий вид.

Одним из новых современных но не менее стильных решений является мягкое окрашивание и освещение прядей , которые скрываются под общей длиной волос, а открываются тогда, когда вы создаете волнистую укладку или причесывает локоны от лица. Таким образом ваша прическа будет иметь привлекательный объем с эффектом 3D.

, которые скрываются под общей длиной волос, а открываются тогда, когда вы создаете волнистую укладку или причесывает локоны от лица. Таким образом ваша прическа будет иметь привлекательный объем с эффектом 3D. Total blond в 2021 будет иметь особенно стильный вид на короткой стрижке.