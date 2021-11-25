Избежать сухости во время холодов можно с помощью правильного ухода. Для этого возьмите себе в привычку несколько полезных советов.

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Ежедневные привычки, которые не допустят сухости кожи

Меньше скрабов. Если слишком часто пользоваться скрабами и пилингами, можно не только избавиться от шелушения, но и травмировать дерму. Для тех, кто подвержен сухости кожи, это плохой вариант. Дерматологи советуют применять скрабирующие средства и пилинги с кислотами не чаще 2 раз в неделю. Таким образом, вы получите эффективную эксфолиацию, безопасную для кожи.

Если слишком часто пользоваться скрабами и пилингами, можно не только избавиться от шелушения, но и травмировать дерму. Для тех, кто подвержен сухости кожи, это плохой вариант. Дерматологи советуют применять скрабирующие средства и пилинги с кислотами не чаще 2 раз в неделю. Таким образом, вы получите эффективную эксфолиацию, безопасную для кожи. Средства для умывания без сульфатов. Эти вещества могут содержать не только шампуни. Sodium Laureth sulfate (или SLS) – это действенный, но жесткий умывающий компонент, удаляющий, кроме остатков косметики и грязи, защитный барьер дермы. Следствие – сухая и раздраженная кожа. В следующий раз тщательно изучайте состав косметического продукта, чтобы там не было сульфатов.

Эти вещества могут содержать не только шампуни. Sodium Laureth sulfate (или SLS) – это действенный, но жесткий умывающий компонент, удаляющий, кроме остатков косметики и грязи, защитный барьер дермы. Следствие – сухая и раздраженная кожа. В следующий раз тщательно изучайте состав косметического продукта, чтобы там не было сульфатов. Быстрая бьюти-рутина. В холодное время года не следует делать больших перерывов между этапами ежедневной бьюти-рутины. Ведь даже качественное и щадящее средство для умывания влечет за собой минимальную сухость кожи. Поэтому после умывания быстро наносите тонер. Даже перерывы в несколько минут приводят к запуску процесса обезвоживания, который сопровождается ощущением сухости и стянутости. Пусть вашей привычкой станет сначала умывание, тонер, увлажняющий крем – а потом другие дела. В частности, тонер следует наносить на едва влажную кожу, чтобы удержать воду и придать лицу сияние.

Как ухаживать за кожей, чтобы она не была сухой / Фото из инстаграма @bellamichlo