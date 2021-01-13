Против морщин без риска для здоровья: 4 альтернативы ботоксу
Сохранить молодость кожи без риска для здоровья можно. А именно: без инъекций ботокса или более серьезного хирургического вмешательства. Для этого существует по меньшей мере 4 способа, о которых стоит узнать каждой женщине после появления первых морщин.
Омолаживать кожу с помощью уколов ботокса популярно. Конечно, процедура эффективна, но главный ее недостаток в том, что препарат действует не вечно, поэтому инъекции красоты необходимо делать регулярно, а они стоят немало. В таком случае можно попробовать 4 альтернативы ботоксу, сообщает Harper's Bazaar.
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Как избавиться от морщин без ботокса
- Процедуры у косметолога. Если у вас нет желания избавиться от морщин с помощью ботокса, то можно воспользоваться услугами эстетической медицины без каких-либо инъекций. Безоперационная косметология становится все популярнее. В наше время омолодить кожу можно лазером или ультразвуком. Похожие процедуры являются безопасными и не требуют длительной реабилитации после. Прежде чем записаться на одну из них, проконсультируйтесь со специалистом и индивидуально выберите способ омоложения. Ведь каждый из них имеет определенные противопоказания.
- Акупунктура. В альтернативной медицине существует практика, которую применяют для омоложения и с другими целями оздоровления – это иглоукалывание. Методика акупунктуры стимулирует процессы кровообращения, повышает эластичность кожи и разглаживает морщины. Если вы решитесь на такую процедуру, то особое внимание уделите поиску мастера, который бы обладал должным уровнем навыков. Иглоукалывание помогло многим знаменитостям отсрочить старость кожи.
- Йога для лица. Face yoga является естественным и безопасным способом сохранить молодость. В индустрии красоты методика уже долго не теряет популярности. Она предназначена для "разогрева" мышц лица, которых у человека 57. С ними также нужно работать и тонизировать. Ознакомьтесь с комплексом базовых упражнений для лица и выполняйте их регулярно, чтобы избежать появления морщин, которые возникают, когда мышцы ослаблены.
- БАДы. О молодости кожи также стоит заботиться изнутри. Для этого можно употреблять разнообразные активные вещества, которые обладают антиоксидантным эффектом, защищают организм от повреждения и замедляют старение. Лучшими БАДами против морщин считают коллаген, гиалуроновую кислоту, коэнзимы, витамины A и E. Перед их употреблением проконсультируйтесь с врачом.
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