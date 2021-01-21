Привлекательное и чистое тело – мечта едва ли не каждой женщины. Достичь желаемого результата можно благодаря правильному уходу. Для этого необязательно тратить много денег на профессиональные косметологические процедуры. Попробуйте начать с приготовления кофейного скраба, который поможет избавиться от целлюлита и очистить кожу.

Скраб из кофейной гущи полезен, даже если на вашем теле еще нет очевидных проблем. Ведь домашний пилинг является одним из самых универсальных методов в борьбе против целлюлита и для очищения кожи. Чтобы провести процедуру, вам понадобится приготовить скраб самостоятельно дома, пишет Новый канал.

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Как приготовить кофейный скраб для домашнего пилинга

Кофейный скраб очень полезен для состояния кожи. Кофеин обладает свойствами расширения сосудов, улучшения кровообращения как в коже, так и в подкожном слое. Регулярное использование скраба из кофейной гущи поможет ускорить процессы обмена и расщепления жиров. Богатые витаминами продукты, которые содержатся в скрабе, способствуют выведению из клеток лишней жидкости, поэтому со временем ваша кожа станет упругой, нежной и гладкой, а также заметно уменьшатся объемы тела и снизится вес. В частности, в кофе содержатся природные антиоксиданты, которые смогут омолодить ваше тело и сохранить его привлекательность надолго.

Скраб из кофейной гущи и овсяных хлопьев

Для приготовления полезного скраба вам понадобится 1 чайная ложка кофейной гущи, 1 столовая ложка перемолотых овсяных хлопьев, 1 чайная ложка сметаны, домашнего йогурта или сливок. Смешайте ингредиенты и полученную смесь распределите по телу массажными движениями. Процедура должна длиться 2-3 минуты. Позже остатки смойте прохладной водой. Важно использовать гущу из натурального кофе без сахара и молока.



Особенности приготовления кофейного скраба / Фото из инстаграма @beckyswhatknots

Сочетание кофе и геля для душа

Кофейная гуща является действенным методом для похудения. Ее можно совместить с обычным гелем для душа. Средство наносите и растирайте на проблемных участках тела. Чтобы эффект был лучше, используйте массажную щетку. Напомним, что бедра важно растирать, двигаясь снизу доверху круговыми движениями. По этой технике также массируйте живот, а руки – в направлении от запястья к плечу.

Скраб из кофе и меда

Многие женщины называют скраб из этих ингредиентов целебным. Ему свойствен антицеллюлитный и тонизирующий эффект. Чтобы приготовить средство, смешайте кофе и мед в пропорции 1:2. Смесь нанесите на тело и продолжайте массировать 5-10 минут, а затем примите теплый душ.

После каждого проведения пилинга бьюти-эксперты рекомендуют принимать ванну с различными эфирными маслами и не забывать использовать увлажняющий крем, чтобы не пересушить тело.