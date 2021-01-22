47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум продолжает очаровывать своих поклонников эффектными снимками в соцсетях. Звезда поражает идеальными формами, и наконец решила поделиться секретами своей стройной фигуры. Хайди рассказала, что во время карантина она прекратила изнурять себя диетами и интенсивными тренировками, но нашла альтернативу.

Модель с мировым именем в свое время покорила всех, когда демонстрировала на модных показах свои роскошные длинные ноги, подтянутое тело, привлекательную талию. Однако даже в 47 лет ей удается сохранять себя в форме. Недавно в интервью для Women's Health открыла секрет своей фигуры и рассказала, как она тренировалась во время самоизоляции дома, сообщает Daily Mail Online.

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Секрет стройной талии супермодели Хайди Клум

Хайди Клум отметила, что ей повезло, потому что территория ее поместья позволяет свободно заниматься разнообразными видами спорта. Поскольку она отказалась от строгих диет и изнурительных физических нагрузок, то начала искать альтернативу.

Мне повезло, что дома есть бассейн. Когда началась пандемия, я плавала по 20 кругов в день. Такие упражнения с небольшой нагрузкой намного лучше для моих суставов, чем бег на беговой дорожке,

– делится размышлениями немецкая модель.

Звезда пытается есть то, что требует ее организм, и не ограничивает себя. В условиях пандемии она даже начала выращивать овощи в своем саду, чтобы готовить блюда из свежих продуктов для всей семьи.

47-летняя знаменитая Хайди является матерью 4 детей: 16-летней Хелен, 15-летнего Генри, Иоганна, которому 14 и Лу, которой 11 лет. Она неоднократно отмечала, что именно благодаря им ей удается не терять тонуса тела и не толстеть.

Я бегаю, прыгаю на батуте в саду у себя дома в Лос-Анджелесе и делаю упражнения с весом собственного тела, среди них также приседания. Я много двигаюсь, бегая за детьми, 2 собаками и кошкой,

– рассказывает Хайди Клум.

Секреты идеальной фигуры Хайди Клум просты, но действенны. Попробуйте проверить и вы, поможет ли такой образ жизни получить желанную талию.