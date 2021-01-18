Дом высокой моды Yves Saint Laurent удивил потребителей косметической продукции инновационной помадой. Ведь в 2021 году индустрия красоты требует чего-то совершенно нового: стойкостью и цветом декоративной косметики уже трудно впечатлить. Поэтому помада с портативным аппаратом и мобильным приложением действительно привлекла внимание.

Yves Saint Laurent представил такую ​​помаду, оттенок которой можно выбрать самостоятельно или создать новый с помощью инновационных технологий. Бренд продемонстрировал, что на производство продукта для макияжа губ не нужно тратить много времени, сообщает tochka.net.

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Помада с портативным аппаратом и мобильным приложением от Yves Saint Laurent

Даже в индустрии красоты продолжаются постоянные поиски новых формул для производства инновационных косметических продуктов. YSL представил помаду в необычном формате. Устройство состоит из портативного аппарата, цветных картриджей и мобильного приложения. Эта система называется Perso. Над ее разработкой работали больше 5 лет. Французская косметическая компания L'Oreal представила устройство еще в прошлом году. А в 2021 году бренд Yves Saint Laurent сделал шаг вперед в виде "умной" помады.

Новый бьюти-гаджет получил название Rouge Sur Mesure. Он дает возможность самостоятельно и быстро создать необходимый оттенок помады для губ в выбранной цветовой гамме. Пока в мобильном приложении доступны опции с красными, нюдовыми, рыжими и телесными оттенками. Благодаря специальному алгоритму устройства, чтобы получить необходимый цвет помады, нужно вставить в девайс 3 капсулы соответствующих оттенков из линейки YSL Beauty Velvet Cream Matte Finish и задать желаемые параметры. После вы получите уникальный оттенок, который нельзя приобрести в магазине. За одно использование аппарат выделяет столько продукта, чтобы было достаточно 1 раз накрасить губы. Однако верх устройства, который снимается, можно взять с собой и корректировать макияж в течение дня.

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Девайс Rouge Sur Mesure еще не доступен для покупки в магазинах, но на официальном сайте YSL уже можно сделать предварительный заказ. Аппарат будет стоить 299 долларов, а набор сменных картриджей – 100 долларов. Бьюти-гаджет появится в продаже в течение этого года.