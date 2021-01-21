За красивым названием может скрываться вредный состав геля для душа. Выбирая продукт для очищения тела, следует ответственно подходить к этому процессу, как и к выбору косметики для лица. Поэтому важно узнать, какие ингредиенты в составе геля для душа являются безопасными для кожи, а каких лучше избегать.

Обычно названия компонентов в составе геля для душа состоят из различных аббревиатур или непонятных формул. Поэтому Harper's Bazaar назвал наиболее опасные из них, которых стоит избегать всегда.

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Опасные ингредиенты в составе геля для душа

Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Его чаще всего можно увидеть в перечне ингредиентов, которые входят в состав шампуней, бальзамов, гелей для душа и других средств для ухода в ванне. Несмотря на популярность SLS, компонент очень вреден для кожи. Сульфат предназначен для выработки пенки, которую все так любят, но производители таких продуктов не акцентируют на том, что они могут спровоцировать сухость, шелушение и раздражение кожи. Перед приобретением геля для душа обращайте внимание, нет ли на этикетке упоминания о Sodium Lauryl Sulfate.

Fragrance

Английское слово, которое означает содержание искусственного ароматизатора с не очень полезным составом. Fragrance является даже взрывоопасным, но на состояние кожи он особенно негативно влияет. Ведь ароматизатор состоит из многих веществ, а из каких именно никто точно не указывает. Обычно это дешевые токсичные для кожи вещества, поэтому увлекаться гелем, который содержит ароматизатор, не стоит.

Petroleum (and mineral oil)

На первый взгляд может показаться, что "минеральным маслом" является что-то натуральное и полезное, но на самом деле это побочный продукт выработки бензина. Производители косметики для ванны используют нефтяные отходы с целью сэкономить. Однако, когда они попадают на кожу, то блокируют доступ воздуха к ней, как будто вас обернули полиэтиленовой пленкой. Если вы найдете в составе геля для душа paraffin, mineral oil, butylene glycol, petrolatum, isopropyl alcohol, то будьте осторожны, потому что под такими названиями скрывают минеральные масла.

DEA, MEA и TEA

Эти аббревиатуры означают, что косметика может привести ко многим проблемам с кожей: зуд, раздражение и другие. Первые признаки будут заметными сразу после 1-2 использований, а впоследствии, если вы будете мыться гелем с содержанием DEA, MEA и TEA регулярно, то эти химические соединения будут накапливаться в организме, негативно влияя на состояние эндокринной системы изнутри, что особенно опасно.