Зимой волосы требуют особого ухода и защиты. Ведь мороз и длительное ношение головного убора травмируют волосяную кутикулу, локоны теряют блеск, здоровый вид, а кончики становятся секущимися. Кроме дополнительного употребления витаминов и минералов в холодный период года следует пользоваться эффективными советами по уходу за волосами.

Состояние волос зимой портится из-за негативного воздействия мороза, шапок, капюшонов или воздуха в помещении, высушенного батареями. Чтобы защитить волосы, Harper's Bazaar рассказал, как за ним ухаживать в холодное время. К теме: Как ухаживать за волосами в зимний период: полезные советы и лайфхаки Как ухаживать за волосами зимой Зимой нужно носить шапку, хотя она и способствует загрязнению волос. Однако таким образом можно частично защитить локоны от мороза, который негативно влияет на состояние волос и сушит кожу головы. Но обратите внимание на шапки из натуральных материалов. Через синтетические ткани волосы быстрее жирнеют, а также электризуются. Если вы планируете долго быть на улице в мороз, то прячьте под шапку не только корни своей шевелюры, но и всю длину.

Через синтетические ткани волосы быстрее жирнеют, а также электризуются. Если вы планируете долго быть на улице в мороз, то прячьте под шапку не только корни своей шевелюры, но и всю длину. В холодное время года старайтесь реже мыть голову, если есть такая возможность. Ведь, когда волосы особенно чувствительны, то вода сушит и портит их.

Особенности ухода за волосами зимой / Фото с инстаграма @novitskaiaa Не забывайте о дополнительном питании волос и кожи головы . Возьмите за привычку зимой делать специальные питательные маски, пользоваться различными сыворотками и маслами. Эффективно использовать такие средства перед сном, чтобы за 8 часов их питательные вещества могли качественно проникнуть в кожу головы и волосяную структуру.

. Возьмите за привычку зимой делать специальные питательные маски, пользоваться различными сыворотками и маслами. Эффективно использовать такие средства перед сном, чтобы за 8 часов их питательные вещества могли качественно проникнуть в кожу головы и волосяную структуру. Избегайте сушки волос феном. Конечно, лучше воспользоваться феном, чем выходить на мороз с мокрыми волосами. Но старайтесь дополнительно не пересушивать шевелюру зимой, а также обязательно заранее наносите термозащитные средства.