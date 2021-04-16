Санта Дімопулос розкрила секрети бездоганної засмаги: безпечні лайфхаки

19:43

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто відпочиває в теплих країнах. У Дубаї вона провела більшу частину зими, тому точно знає лайфхаки для безпечної та рівної засмаги. Її особисті секрети дізнавайтеся в новині Краса 24.