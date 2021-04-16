Санта Дімопулос розкрила секрети бездоганної засмаги: безпечні лайфхаки

Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто відпочиває в теплих країнах. У Дубаї вона провела більшу частину зими, тому точно знає лайфхаки для безпечної та рівної засмаги. Її особисті секрети дізнавайтеся в новині Краса 24.
33-річна Санта Дімопулос обожнює засмагати навіть попри застереження косметологів і дерматологів. Проте до пляжного відпочинку вона ставиться дуже серйозно, обмірковуючи всі ризики.
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Так, під сонцем зірка проводить максимум дві години на день і почувається захищеною, адже знає секрети безпечної засмаги. Своїми лайфхаками Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками.