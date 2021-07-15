Щодня чи рідше: як часто можна використовувати патчі під очі

Використовування патчів під очі стало одним із б’юті-трендів, який не втрачає своєї актуальності вже тривалий час. Проте деякі жінки вірять, що щоденне використання цього чудодійного засобу допоможе їхній шкірі позбутися від видимих наслідків гучних вечірок чи нейтралізує темні круги і набряки під очима назавжди.

Зона навколо очей потребує спеціального делікатного догляду. Але навіть патчі, про корисні властивості яких всі говорять, можуть їй нашкодити. Аби цього не трапилося, дізнайтеся, скільки разів на тиждень можна наклеювати патчі під очі.

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Як часто можна використовувати патчі під очі

Єдиної думки стосовно того, як часто можна використовувати патчі, не існує. Але б’юті-експерти наголошують, що не варто практикувати наклеювання патчів на ділянку шкіри під очима по 10 разів на день в очікування цілющого ефекту. Патчі не зможуть повністю усунути зі шкіри наслідки гучних вечірок, випитих коктейлів, постійного стресу та недосипу, незалежно від того, як часто ви їх використовуватимете.

Головне призначення патчів під очі – прибрати невеликі набряки, ледь помітні сліди втоми, дрібні зморшки, а також вони повинні надавати шкірі свіжого і сяючого вигляду. Застосовувати б’юті-засіб слід в міру. Виробники патчів і косметологи рекомендують використовувати їх 1 чи 2 рази на тиждень. Проводити процедури слід курсом. Наприклад, протягом 1-2 місяців, потім зробіть перерву, аби шкіра не звикла до штучного надходження колагену, але й виробляла його самостійно.

Обираючи патчі під очі, звертайте увагу на особливості вашого типу шкіри, склад і марку засобу. Додамо, що раніше ми розповідали про те, як правильно використовувати патчі і поділилися корисними порадами. Зокрема, завдяки росту популярності патчів в індустрії краси з’явилися такі ж "наліпки" для грудей, стегон та ліктів.