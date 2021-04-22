Соковитий помаранчевий: 10 ідей для модного манікюру в апельсинових відтінках

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Джерело:

Cosmopolitan

Манікюр у помаранчевих відтінках, соковитий, як апельсин, може стати найкращим нагадуванням про те, що літо вже зовсім скоро. Також важливо, що варіації цього кольору є трендовими відтінками для манікюру 2021. Ви можете спробувати як однотонне покриття, так оригінальні нейл-дизайни.

Яскравий манікюр допомагає покращити настрій, нагадує про тепло і барвисті літні кольори, а також додає вашому образу особливого шарму. Надихайтеся стильними ідеями для нейл-арту з нашої добірки і повторюйте їх на своїх нігтях.

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Трендове поєднання помаранчевих відтінків із прозорим покриттям

Яскравий і модний френч

Стильний нейл-арт з хвилями

У стилі candy

Чим яскравіше, тим краще

Ніжний мікс відтінків

Оригінальний дизайн в яскравих кольорах

Квіточки завжди доречні

Для прихильниць стриманого образу

Цікава комбінація кольорів

 