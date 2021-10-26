Страхітливий і чарівний водночас: який макіяж зробити на Геловін 2021 – моторошні фото

Геловін 2021 наближається. Отже саме час визначитися із б'юті-образом для тематичної вечірки, що є найважливішим у цей містичний вечір. 31 жовтня дозволено наносити на обличчя моторошний грим, обмащувати тіло кров'ю, робити складний і модний макіяж. Такою нагодою не варто нехтувати.

Цього року доречно буде перевтілитися в один із таких образів: Круеллу у виконанні Емми Стоун, Чорну вдову Marvel, яку зіграла Скарлетт Йоганссон, або в Багряну Відьму із коміксів Marvel "ВандаВіжин", яку представила на екрані Елізабет Олсен. Також можна цікаво інтерпретувати звичні мейк-апи чарівниць, фей, вампірів, мавок та інших магічних персонажів.

До святкової теми Макіяж відьми на Геловін: як створити ідеальний образ – поради візажистки

Макіяж на Геловін 2021

До найцікавішого свята осені залишилося зовсім трохи. Геловін або свято нечистої сили почали широко відзначати в нашій країні, тому тепер оминути цю ніч так просто не вдасться. Тож є чудова нагода повеселитися і проявити свої творчі здібності, підбираючи вбрання магів чи героїв горору і створюючи страхітливий макіяж.

Чудовою ідеєю для того, щоб надихнутися на створення образу на Геловін, можуть бути зіркові приклади. Знаменитості активно беруть участь у тематичних вечірках з нагоди Дня усіх святих. Деякі їхні макіяжі, зачіски та вбрання стали культовими: Софі Тернер в образі Мортисії Адамс чи Демі Ловато, яка виглядала, як Марія-Антуанетта. Можливо вам також захочеться перевтілитися в образи цих персонажів.

Цікавою ідеєю гриму на Геловін поділилася Кайлі Дженнер минулого року. Вона разом з б’юті-блогером Джеймсом Чарльзом зробили штучну відкриту рану у вигляді великої подряпини на щоці. Відкриті рани, штучна кров та синці є дуже популярним гримом для святкування Геловіну. Адже такий яскравий та оригінальний макіяж доречно створювати лише з особливої нагоди. Магічний настрій свята Дня усіх святих ідеально цьому сприятиме.

Якщо ви прагнете здивувати друзів абсолютно новим і неповторним б'юті-образом, то скористайтеся новими варіантами макіяжу від популярних візажистів і б'юті-інфлуенсерів, які вже активно почали публікувати варіанти мейк-апу на Геловін у соцмережах. Наприклад, повторити макіяж леді, у якої на обличчі прижилися павуки і розпустили свої лапки, не так важко, як здається на перший погляд.

Насамперед поповніть свій косметичний арсенал чорними тінями і лайнерами, фіолетовою і бордовою помадою, стразами для обличчя, накладними віями, глітером, штучною кров'ю та іншими необхідними продуктами для створення бажаного геловінського мейк-апу. Надихайтеся страхітливими, але неймовірно стильними ідеями, які зачаровують і привертають увагу, і починайте творити.



Гламурний макіяж на Геловін / Фото з інстаграму @gtfopago



Б'юті-образ Мортисії Адамс / Фото з інстаграму @daisymakeup.8



Мейк-ап у стилі скелета / Фото з інстаграму @daisymakeup.8



Піднялася з попелу, щоб відсвяткувати Геловін / Фото з інстаграму @jessicalves.mua



Макіяж натхненний казковими єдинорогами / Фото з інстаграму @jessicalves.mua



Втеча павуків з балу сатани / Фото з інстаграму @jessicalves.mua



Круелла де Віль правитиме на вечірці до Геловіну / Фото з інстаграму @emmafarrellmakeup



Найкрасивіший привид вечора / Фото з інстаграму @universodamaquiagem



Актуальний образ Гарлі Квін / Фото з інстаграму @universodamaquiagem



Зламана лялька ожила / Фото з інстаграму @universodamaquiagem



Гламурний мейк-ап у стилі 2000-х / Фото з інстаграму @bftposts



Історія жахів зі сокирою в голові / Фото з інстаграму @abbyroberts



Грибова казка / Фото з інстаграму @charlotteroberts



Фокус-покус / Фото з інстаграму @charlotteroberts