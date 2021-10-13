Summertime sadness: який яскравий макіяж зробити, щоб позбутися від осінньої апатії

Сірі осінні будні зазвичай не є причиною хорошого настрою. У нагоді може стати яскравий макіяж для всіх, хто сумує за літом. Кольори свіжих фруктів, веснянки, глянцеві губи – те, що буде в тренді восени 2021.

Яскравий мейк-ап може не лише підкреслити вашу красу, додати ефектності образу, але й чудово підіймає настрій. Провідні візажисти та психологи вважають, що навіть восени варто використовувати кольорові та блискучі акценти в макіяжі.

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Осіння апатія знайома багатьом, тому спочатку варто надихнутися красивими і трендовими ідеями макіяжу, озброїтися кремовими б'юті-продуктами, а потім створити власний унікальний мейк-ап. Також чудовим варіантом може бути зустріч із подругами, на якій ви одна одній робитимете яскраві варіанти макіяжу. Опісля можна зробити креативну фотосесію і поділитися новими світлинами в інстаграмі.

Наносіть кольорі пігменти на повіки, губи, гліттер ефектно виглядатиме на щоках. Веснянки можна намалювати олівцем. Зверніть увагу на такі відтінки: сонячно-жовті, фуксія, апельсинові, насичені сині, абрикосові та шоколадні.



Креативний макіяж очей / Фото Elle



Різнокольорові губи / Фото Elle



Мейк-ап у трендових відтінках / Фото Elle



Рум'янці завжди доречні / Фото Elle



Сміливий і креативний б'юті-образ / Фото Elle