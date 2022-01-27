Тіні з глітером і яскравий костюм: К'яра Ферраньї показала модний образ

Італійська модна блогерка, дизайнерка та інфлюенсер вміє додавати модні акценти у свій образ. Цього разу К'яра Ферраньї продемонструвала, як можна вдало можна поєднати трендові яскраві тіні з глітером у макіяжі з костюмами насичених відтінків.

Трендсеттерка поділилася на своїй інстаграм-сторінці з підписниками, яких у неї понад 26 мільйонів, стильним образом. Зірка вдягла зелений костюм і намалювала стрілки під бровами такого ж відтінку.

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К'яра Ферраньї показала модний макіяж і те, як його комбінувати зі стильним костюмом

У 2022 році в тренді будуть тіні з глітером у яскравих відтінках, а також костюми у діловому стилі в насичених кольорах. Такий "весняний" і модний look створила К'яра Ферраньї для одного зі своїх виходів у світ. Блогерка вибрала костюм у зеленому кольорі з короткою спідницею із весняно-літньої колекції Dior. Знаменита красуня довершила образ колготами у велику сітку, чорними лаковими демісезонними чоботями з червоною вставкою, а також невеликою чорною сумкою – усі від Dior.

Аби доповнити вбрання, К'яра віддала перевагу також трендовому мейк-апу, який вражає своєю сміливістю у виборі відтінків. Модна блогерка намалювала блискучі "крилаті" стрілки під бровами зеленими тінями з глітером. Ще одним акцентом у макіяжі стали крапки під очима. Авторитетні візажисти вважають яскраві різнокольорові стрілки та блискучі мотиви – головним б'юті-трендом 2022 року.

Надихайтеся неймовірним макіяжем, зачіскою і вбранням К'яри Ферраньї, а також сміливо доповнюйте власний б'юті-образ глітером, сяйливими тінями, підводкою чи помадою.



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки



Трендовий б'юті-образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки