Тінт для обличчя від Ріанни у 25 відтінках: зірка представила новинку Fenty Beauty

Ріанна – не лише відома співачка та талановита акторка, але й успішна підприємниця. У 2017 році зірка створила власний косметичний бренд Fenty Beauty. Марка популярна завдяки своїй широкій інклюзивності серед тонів шкіри та статі. Ріанна продовжує дивувати прихильників її косметики, тому цього разу випустила тінт для обличчя у 25 відтінках.

Б'юті-бренд Ріанни Fenty Beauty представив новинку – тінт для обличчя Eaze Drop Blurring Skin. Окрім розмаїття кольорів, особливістю косметичного продукту є оригінальна форма паковання.

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Ріанна представила новий тінт для обличчя Fenty Beauty у 25 відтінках

Представники Fenty Beauty зазначають, що тінт для обличчя володіє зволожувальними властивостями, має легку текстуру, миттєво зливається з тоном шкіри, візуально додаючи їй гладкого вигляду. Важливо й те, що формула Eaze Drop є стійкою до поту та вологи.

Fenty Beauty створили базовий продукт, який покращуватиме природний вигляд обличчя та матиме ледь помітне покриття. Тінт Eaze Drop підійде для тих, хто має чутливу шкіру, та тим, хто віддає перевагу світлому покриттю або кого лякають "важкі" основи. Косметичний продукт допоможе створити ідеальний "макіяж без макіяжу".

Ріанна хотіла створити тінт, який миттєво вирівнює тон обличчя. Eaze Drop зі зволожувальним комплексом QuickBlur ідеально підходить "для макіяжу без макіяжу" або коли хочеться виглядати добре без зусиль,

– розповідають розробники.

Тінт Eaze Drop можна буде придбати на офіційному сайті бренда Fenty Beauty з 26 березня, а коштуватиме він 25 фунтів.