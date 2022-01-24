Трендовий манікюр 2022: найкращі кольори, які викликають захват

Манікюр може стильно довершити будь-який образ. За допомогою трендових кольорів для покриття нігтів це легко зробити. У 2022 модних варіацій відтінків лаку буде щонайменше 10.

Обирайте колір для манікюру, який буде трендовим у 2022. Провідні нейл-майстри переконані, що в цьому році варто експериментувати з різними дизайнами та робити ставку на монохром – з ним манікюр у будь-якому випадку виглядатиме розкішно. Якщо ви у пошуку нових ідей для нейл-арту, то надихайтеся наймоднішими відтінками цього сезону.

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10 трендових кольорів для манікюру



Бузковий / Фото з інстаграму @heluviee



Теракотовий / Фото з інстаграму @betina_goldstein​



Червоний / Фото з інстаграму @betina_goldstein​



Білий / Фото з інстаграму @heluviee



Лимонно-жовтий / Фото з інстаграму @betina_goldstein​



Смарагдовий / Фото з інстаграму @heluviee



Нюд / Фото з інстаграму @heluviee



Блакитний / Фото з інстаграму @heluviee



Бордо / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Чорний / Фото з інстаграму @betina_goldstein