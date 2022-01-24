Трендовий манікюр 2022: найкращі кольори, які викликають захват

24 січня 2022 , 20:47
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Джерело:

Harper's Bazaar

Манікюр може стильно довершити будь-який образ. За допомогою трендових кольорів для покриття нігтів це легко зробити. У 2022 модних варіацій відтінків лаку буде щонайменше 10.

Обирайте колір для манікюру, який буде трендовим у 2022. Провідні нейл-майстри переконані, що в цьому році варто експериментувати з різними дизайнами та робити ставку на монохром – з ним манікюр у будь-якому випадку виглядатиме розкішно. Якщо ви у пошуку нових ідей для нейл-арту, то надихайтеся наймоднішими відтінками цього сезону.

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10 трендових кольорів для манікюру


Бузковий / Фото з інстаграму @heluviee


Теракотовий / Фото з інстаграму @betina_goldstein​


Червоний / Фото з інстаграму @betina_goldstein​


БілийФото з інстаграму @heluviee


Лимонно-жовтий / Фото з інстаграму @betina_goldstein​


Смарагдовий / Фото з інстаграму @heluviee


Нюд / Фото з інстаграму @heluviee


Блакитний / Фото з інстаграму @heluviee


Бордо / Фото з інстаграму @betina_goldstein


Чорний / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Автор: Лідія Цюпера