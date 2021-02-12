Аби створити ідеальну рутину догляду за сухою шкірою, доведеться спробувати чимало засобів та вчитися на власних помилках. Проте їх можна уникнути, якщо знати про п’ятірку антиправил, які шкодять шкірі.

Навіть сухій шкірі не завжди потрібні постійне зволоження чи живлення. Тому ви можете допускатися помилок у б’юті-рутині, навіть не підозрюючи про це. Варто знати: Як доглядати за шкірою під час подорожі: 3 головні поради від Анастасії Кошман 5 найбільш поширених помилок у догляді за сухою шкірою Користуватися засобами для зневодненої шкіри. На перший погляд суха та зневоднена шкіра схожі. Проте важливо знати, що суха шкіра – це тип, який є характерним для всього тіла чи окремих його ділянок. У випадку зі зневодненням – це стан дерми, коли в організмі бракує води. Тоді може з’являтися сухість, лущення і почервоніння, а шкіра стане тоншою та дуже чутливою. Тому потрібно обирати різні засоби для потреб вашої дерми. Аби не помилитися знову, проконсультуйтеся з косметологом чи дерматологом, який підбере правильний догляд.

На перший погляд суха та зневоднена шкіра схожі. Проте важливо знати, що суха шкіра – це тип, який є характерним для всього тіла чи окремих його ділянок. У випадку зі зневодненням – це стан дерми, коли в організмі бракує води. Тоді може з’являтися сухість, лущення і почервоніння, а шкіра стане тоншою та дуже чутливою. Тому потрібно обирати різні засоби для потреб вашої дерми. Аби не помилитися знову, проконсультуйтеся з косметологом чи дерматологом, який підбере правильний догляд. Зловживання доглядовими засобами. Забагато кремів, сироваток і бальзамів шкідливо навіть для сухої шкіри. Якщо наноситимете їх щогодини, то є ризик спровокувати надмірне вироблення себуму, що викличе появу відкритих пор і чорних цяток. Краще користуватися меншою кількістю засобів, але за інструкцією, і нехай вони будуть якісними. Дізнайтеся більше: Суха шкіра – все, що потрібно знати: як визначити тип, причини та особливості догляду Використання скрабів з агресивним складом. Якщо застосовуватися продукти зі жорсткими частинками для пілінгу, то можна травмувати верхній шар дерми. Тоді шкіра буде більш чутливою і не захищеною від контрастних змін температури. Тому варто обирати продукти для цієї процедури з дрібними абразивними частинками. Косметологи рекомендують звернути увагу на ексфоліанти. View this post on Instagram A post shared by Emily DiDonato (@emilydidonato) Відсутність догляду вдома. В епоху дистанційної роботи з дому не слід забувати про належний догляд за шкірою. Тепле і сухе повітря у приміщенні також шкодить дермі. Тому не забувайте щодня наносити зволожувальні та живильні засоби.

В епоху дистанційної роботи з дому не слід забувати про належний догляд за шкірою. Тепле і сухе повітря у приміщенні також шкодить дермі. Тому не забувайте щодня наносити зволожувальні та живильні засоби. Вірити, що вітаміни і харчування впораються зі всіма проблемами. Звісно, це важливі аспекти у турботі про шкіру зсередини. За допомогою правильних вітамінів та здорового харчування можна допомогти дермі бути більш пружною, сяючою і підтягнутою, покращити її структуру та щільність. Проте таким чином ви не зможете змінити тип шкіри – вона так і залишатиметься сухою. Якщо підібрати правильний догляд, поєднувати його зі здоровим способом життя, то можна змінити тип дерми і забути про проблеми зі сухою шкірою.