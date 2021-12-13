"Павучі лапки" повернулись в моду: як створити ефект склеєних вій

Провідні візажисти називають вії-пучки "старим новим мікротрендом". Тому цікаво дізнатися, як можна склеїти вії і при цьому не зіпсувати макіяж.

В інстаграмі та тіктоці дедалі частіше можна побачити світлини і відео дівчат зі склеєними віями. Звісно, це не ознака відсутності у них навичок мейк-апу. Насправді склеєні вії або ефект "павучих лапок" стають тенденцією наступного сезону.

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Принаймні невизначений період часу ви можете не намагатися акуратно промальовувати кожну вію і скрупульозно відділяти одну від іншої. Здивованим оточуючим можна відповідати, що просто тепер так модно.

Цікаво, що такий б'юті-трюк не є абсолютно новим. Адже свого часу британська супермодель, акторка і співачка Твіггі вражала шанувальників склеєними нижніми віями. Її макіяж може слугувати чудовим прикладом для натхнення. Також дотримуйтеся кількох корисних порад.



Макіяж із "павучими лапками" / Фото з пінтересту

Як зробити макіяж зі склеєними віями

Аби отримати на віях стильний ефект "павучих лапок", можна вдатися до кількох способів. Перший і найпростіший – кілька разів щедро промалювати вії тушшю бажаного кольору. Важливо залишати надлишки косметичного продукту, коли витягуватимете вії. Для такої маніпуляції експерти не рекомендують використовувати туш, яка призначена для видовження. Ефективне склеювання можна отримати від зовсім нової або із функцією об’єму тушшю.

Якщо, виконавши попередній трюк, не вдалося склеїти вії, то спробуйте застосувати підручні засоби, зокрема пінцет, і вручну поєднати кілька вій у пучок. За допомогою пінцета легше досягти більш акуратного результату.

Ще одним варіантом є популярний спосіб із тіктоку: візьміть свою нову туш і починайте фарбувати вії кінчиком щіточки, рухаючись горизонтально вліво-вправо. Внаслідок маніпуляцій вії повинні самостійно склеїтися. Ще трошки пройдіться щіточкою, щоб вирівняти їх, і насолоджуйтеся трендовим макіяжем.



Як виглядають склеєні вії / Фото з інстаграму @oonahmakeup

Вії-пучки матимуть красивий вигляд із нюдовим макіяжем. А ті красуні, які полюбляють більше одинного акценту на обличчі, можуть додати яскравого пігменту на губи.

Дивіться відео, як зробити ефект лапок павука на віях: