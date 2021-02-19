Вони пишаються природною красою: як виглядають відомі жінки без макіяжу після 50

17:58

Багато знаменитостей, яким більше 50 років, не соромляться вигляду свого обличчя без макіяжу. Вони сміливо публікують світлини без фільтрів у соцмережах та вчать інших приймати і любити свою красу такою, як вона є. Їхні приклади надихають.