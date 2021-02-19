Вони пишаються природною красою: як виглядають відомі жінки без макіяжу після 50

Джерело:Grazia
Багато знаменитостей, яким більше 50 років, не соромляться вигляду свого обличчя без макіяжу. Вони сміливо публікують світлини без фільтрів у соцмережах та вчать інших приймати і любити свою красу такою, як вона є. Їхні приклади надихають.
Фото зірок без макіяжу вже давно стали одним з цікавих трендів в індустрії краси. Зберегти природну привабливість у зрілому віці не так легко. Проте таким жінкам, як Дженніфер Лопес, Сальма Гаєк та іншим, це вдається. Вони не вдаються до пластичної хірургії, демонструють свою красу без мейк-апу і ретуші всьому світу, чим надихають інших пишатися своєю натуральною зовнішністю.
Також цікаво: 11 головних б’юті-тенденцій, які потрібно спробувати цієї весни