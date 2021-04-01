Я гризла нігті до крові, – Маша Єфросиніна про перший манікюр і власну лінійку гель-лаків

Українська телеведуча Маша Єфросиніна завжди з'являється у кадрі з акуратним і стильним манікюром. Зірка не лише стала амбасадором бренда F.O.X, але й представила колекцію гель-лаків у колаборації з ним.

Телеведуча, актриса та блогерка особисто обрала 20 унікальних відтінків, які F.O.X перетворили у палітру гель-лаків. Нову колекцію TM F.O.X та Маша Єфросиніна присвятили сучасним жінкам – незалежним, натхненним, які вміють кохати та спокушати.

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Гель-лаки для манікюрі від F.O.X та Маші Єфросиніної

На своїй інстаграм-сторінці Маша опублікувала світлину, на якій позувала із лаком для нігтів у золотистому пакованні. У публікації зірка написала, що вперше зробила манікюр в 13 років.

Я гризла нігті до крові, і моя мудра Мама не почала мене сварити, намащувати пальці перцем, ставити ультиматуми, а відвела мене у перукарню. Там тітка з модною хімією-кублом на голові довго розпарювала в кип'ятку мої руки,

– почала розповідь про свій перший манікюр Маша Єфросиніна.

Також телеведуча додала, що манікюр став першим і дуже важливим б'юті-ритуалом у її життя, і є таким до сьогодні. Вона зізналася, що багато експериментувала з нарощенням нігтів, акрилами, гелями, довжиною і формами, аби знайти те, що підходитиме їй ідеально.

Разом із F.O.X Маша створила весняно-літню палітру з 20 наймодніших і красивих відтінків, включаючи головні кольори року за версією Pantone. Гель-лаки мають властивість поверхневого натягу та високу пігментацію, що дозволяє наносити матеріал одним шаром. Вони самостійно вирівнюються, а консистенція не затікає на кутикулу та бічні валики.