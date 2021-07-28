Як позбутися від зморшок на шиї: 6 перевірених способів

14:46

Стан шкіри на шиї найбільше вказує на ваш вік. Зберегти вигляд шиї молодим і здоровим можна і без уколів краси, філлерів, дорогих масажів. Вам допоможуть 6 простих способів, які не вимагають витрат і є дієвими.