Як позбутися від зморшок на шиї: 6 перевірених способів
28 липня 2021 , 14:46Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
Стан шкіри на шиї найбільше вказує на ваш вік. Зберегти вигляд шиї молодим і здоровим можна і без уколів краси, філлерів, дорогих масажів. Вам допоможуть 6 простих способів, які не вимагають витрат і є дієвими.
Про шкіру в ділянці шиї і декольте слід дбати не менше, ніж про обличчя. Окрім щоденного зволоження і живлення, скористайтеся іншими методами для боротьби зі зморшками на шиї.
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6 способів позбутися зморшок на шиї
- Сон у правильній позі. Шиї найбільше шкодить сон на боці. Адже таким чином підборіддя природно опускається до грудей, а це стимулює формування зморшок, які ще називають "кільцевими". Аби уникнути цього можна придбати ортопедичну подушку і спати на спині. В іншому випадку, якщо неможливо відмовитися від сну на боці, то починайте кожен день з гімнастики для шиї, розминаючи м’язи плечового поясу і ділянки, де може формуватися друге підборіддя. Найбільш ефективними є вправи, які передбачають висування язика або закручування його кінчика до неба.
- Якісний крем. Шкіра на шиї набагато тонша, ніж на обличчі. Тому вона швидше втрачає вологу, є більш сприятливою до негативного впливу сонячних променів. Аби запобігти появі зморшок на шиї, наносіть на цю ділянку сонцезахисний засіб мінімум 2 рази на день, а також користуйтеся живильний кремом, шукаючи у його складі пептиди і вітамін A.
Як мати красиву шию / Фото Pexels
- Контроль ваги. Якщо раптово втратити кілька зайвих кілограмів, то шкіра на шиї почне звисати і перетвориться на "пергамент". Якщо ви вирішуєте схуднути, то не забувайте стежити, аби втрата ваги була помірною (тоді колагенові волокна встигнуть скоротитися). Дерматологи вважають, що мінус 2 – 3 кілограми на місяць – це норма.
- Самомасаж. Привести в тонус м’язи шиї можна за допомогою простих технік масажу. У процесі важливо всі рухи напрямляти вгору. Старим і перевіреним простим способом зробити ефективний самомасаж є постукування по шкірі підборіддя тильним боком долоні.
- Фітнес для шиї. Така вправа є також простою і дієвою. Аби її повторити, затисніть губами олівець і малюйте ним горизонтальну вісімку або символ безкінечності, а потім – вертикальну. Намагайтеся виконувати вправу протягом 5 хвилин щодня.
- Правильна постава. Щогодини виконуйте таку маніпуляцію: опустіть плечі та відкиньте голову назад. Затримайтеся так на 2 – 3 хвилини, а потім покрутіть головою.