Як учасниці "Холостяка-11" виглядають без макіяжу: фото та відео

Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако на 6 тижні проєкту попросив учасниць не користуватися косметикою. Таким чином він закликав привернути увагу до проблеми тестування косметичних засобів на тваринах.

Протягом тижня дівчата поставали перед камерою та перед чоловіком, за серце якого борються, без макіяжу. Вони підкорили Михайла натуральною вродою.

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На початку 6 тижня Заливако запросив учасниць "Холостяка" у незвичний зоопарк. Вони приїхали в будинок врятованих тварин, які постраждали від рук людей. Там дівчата та Михайло допомагали прибирати та годувати тварин.

Наприкінці цікавого та зворушливого дня "Холостяк" наголосив, що більшість декоративної косметики тестується саме на тварин. Тому він попросив дівчат протягом тижня не користуватися нею. Як усі учасниці виглядають без макіяжу – дивіться у добірці Краса 24.

Учасниці "Холостяка-11" без косметики

Єлизавета

Катерина

Дарія

Юлія "Зайка"

Анна

Джессіка

Тетяна

Розалі