Як зробити спа-день вдома

В шаленому ритмі життя сучасній жінці потрібно знаходити час для релаксації. Виділіть один вечір в тиждень, щоб провести час на одинці із самою собою. Поєднайте приємне з корисним: відпочиньте і організуйте спа вдома.

Якщо піклуватися про всіх навколо, але забувати про найважливішу людину у своєму житті – про себе, то можна швидко втратити бажання рухатися далі. І найголовніше: стати недоглянутою. Адже ви – насамперед жінка, якій потрібен релакс і процедури краси.

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Як потрібно провести спа-день

Догляд за волоссям

Нанесіть на корені волосся реп’яхову олію з червоним перцем. Вона стимулюватиме ріст волосся. Легенько втирайте її в шкіру голови масажними рухами. Всю довжину, яка залишилась, змастіть класичною реп’яховою олією проти випадання волосся. І ходіть так хоч цілий вечір. Потім ретельно змийте. Можливо, доведеться два рази використовувати шампунь, щоб повністю вимити олію з волосся.

Маска для обличчя

Змішайте всі інгредієнти в одній посудині: 2 чайних ложки сметани, 1 чайна ложка натурального меду та огірок. Попередньо натріть шматок огірка на дрібній терці. Така маска заспокоює шкіру і дозволяє вам розслабитись після стресу чи важкого дня. Огірок також добре зволожує і знімає подразнення. Залиште собі ще два тонких кільця, щоб покласти на очі. Маску нанесіть на все обличчя, підіть в ванну і потім змийте теплою водою (орієнтовно 20-30 хвилин).



Як організувати спа вдома / Фото Unsplash

Гаряча ванна

Напустіть гарячої води. Звісно, щоб вам було зручно лежати в ній за такої температури. Додайте туди піни для ванни, яка має властивість не лише зволожувати тіло та красиво виглядати. Вона також довше зберігає воду гарячою, бо не дозволяє теплу так швидко випаровуватися. Якщо у вас є спеціальна сіль, то обов’язково використайте її. Якщо ні, то можна трішки всипати звичайної морської солі. Додайте декілька крапель ефірної олії улюбленого запаху. Для ванни зазвичай використовують лавандову.

Коли коханий тішить вас прекрасним букетом троянд, можна ці квіти зберегти, висушити і потім застосовувати в різноманітних цілях. Наприклад: прикрасити ванну в один із спа-днів.

Атмосфера

Включіть релаксуючу музику, запаліть ароматизовані свічки чи палички, налийте в бокал улюбленого напою і відправляйтесь насолоджуватися приготованою ванною. Опісля можна прочитати книгу чи влаштувати вечір перегляду старих фільмів.

Ще одним варіантом продовження вечора може бути манікюр та педикюр своїми руками.