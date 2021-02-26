Які красиві і модні відтінки помад варто спробувати цієї весни

Експерти в індустрії краси назвали 5 наймодніших відтінків помад для макіяжу губ. Будь-якому мейк-апу можна додати вишуканості за допомогою красивого кольору помади. Можливо, вас надихнуть стильні приклади б’юті-образів зірок.

Помада чи блиск для губ – це мастхев кожної жіночої косметички. Якщо ви віддаєте перевагу макіяжу очей, а не губ, то модні відтінки помад цієї весни можуть змінити вашу думки. Адже зі стильним акцентом на губах можна зяяти по-новому.

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Модні відтінки помад для губ весни 2021

Приглушений ягідний, як у Розі Гантінгтон-Вайтлі

Звабливий атласний червоний відтінок, як на губах Люсі Бойнтон

Вишуканий колір, наближений до відтінку коньяку, як у Марго Роббі

Вельветово-матовий нюд на приклад макіяжу губ Олівії Палермо

Дженніфер Лоуренс з модним ніжно-рожевим відтінком на губах