Юля з "Холостяка-11" розповіла, як доглядає за волоссям

Учасниці "Холостяка-11" у соцмережах розповідають не лише цікаві подробиці з життя на проєкті, а й діляться своїми б’юті-секретами. Зокрема, Юлія розповіла про свій догляд за волоссям. Вона блондинка і потрібно завжди підтримувати якість кольору, проте зізнається, що в її догляді немає особливостей.

Дівчина може купити шампунь та бальзам у звичайному мас-маркеті та користуватися ними протягом місяця. На її думку, просто пощастило з генетикою та професійним перукарем.

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Юлія з "Холостяка-11" про догляд за волоссям

Юля зазначила, що вона та людина, яка не поспішає купувати дорогі бренди засобів догляду за волоссям. Від природи дівчина руса. Зараз її волосся має натуральний відтінок. Юлія почувається в блонді комфортно та гармонійно. Проте був період, коли вона дуже любила експериментувати з кольором волосся і часто змінювала його.

Основні етапи догляду за волоссям Юлії з "Холостяка-11":

Щодня дівчина користується бальзамами та кондиціонерами. Маски використовує 2 рази на тиждень. Головне – зволоження та насичення.

Юлія намагається не використовувати фени та плойки.

Раз в 3 місяці вона стриже кінці волосся, щоб вони не сіклись.

По бажанню робить процедуру салонного догляду. Наприклад, "щастя для волосся".

Для себе Юлія обрала хорошого перукаря та не економить на фарбниках.

Юлія додала, що під час перебування на "Холостяку" щодня волосся потрапляє під вплив високих температур, стайлінгів, миття. В повсякденному житті дівчина нічого цього не робить, тому зараз у її волосся справжнє випробування.