Замість масок, пілінгів, кремів: які продукти варто мати в холодильнику для натурального догляду

Якщо вам терміново потрібно скористатися маскою для обличчя, пілінгом чи кремом, то їх можна швидко зробити з натуральних базових продуктів. Їжа містить велику кількість вітамінів і мікроелементів, які є корисними не лише для внутрішнього, але й для зовнішнього застосування. Тому дізнайтеся про топ-5 продуктів для догляду за шкірою і волоссям.

Для шкіри, волосся і замість крему завжди у нагоді стануть природні інгредієнти, з яких ви звикли готувати смачні страви. Проте їх також можна сміливо використовувати в косметичних цілях.

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Авокадо

Плід авокадо містить велику кількість вітамінів груп А, В, Е і С, жирні кислоти, антиоксиданти, омега-6 та інші корисні мікроелементи. Продукт є ефективною складовою саморобних масок для обличчя. Маски із вмістом авокадо виконують омолоджувальну, загоювальну і зволожувальну функцію. Для приготування дієвої суміші змішайте авокадо з медом або бананом, нанесіть на шкіру, а потім ретельно змийте теплою водою. Ви будете приємно вражені ефектом.



Авокадо для краси і здоров'я / Фото з інстаграму @kiselevaanya

Кокосова олія

Ще один компонент, який має визнання в б'юті-індустрії. Кокосову олію додають у косметичні засоби, які призначені для зволожування шкіри або волосся. Продукт можна наносити на різні ділянки тіла, але із шевелюрою слід бути обережними. Адже консистенція олії може надати волоссю жирного вигляду, воно здаватиметься немитим.

Алое

Інгредієнт є корисним не лише для шкіри і волосся, але й для загального стану організму. Алое покращує колір обличчя, зволожує і підтягує шкіру, звужує пори, знімає запалення і подразнення, а також захищає дерму від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Щоб застосувати алое в косметичних цілях, не знадобиться багато зусиль: протріть чисту шкіру листом рослини, залишіть сік на дермі на 20 хвилин і згодом змийте водою залишки.

Лимон

У косметології лимон використовують, щоб очистити пори, позбутися від жирного блиску та загоїти рубці. Зокрема, компонент здатен висвітлити шкіру і надати обличчю більш здорового вигляду. Якщо у вас немає алергії на лимон, то візьміть шматочок цитрусу, намастіть ним обличчя, а через 15 – 20 хвилин ретельно вмийтеся теплою водою.



Догляд за допомогою домашніх продуктів / Фото з інстаграму @efflak

Огірок

Такий овоч завжди можна знайти в холодильнику чи не у кожної господині. Окрім того, що огірок смачний, він ще ефективно освіжає шкіру, якщо покласти кілька його шматочків на очі чи навколо них. До того ж з огірка можна зробити пілінг у домашніх умовах: подрібніть вівсянку і додайте її в огіркову масу. Суміш нанесіть на обличчя, дозвольте їй застигнути і змийте теплою водою.