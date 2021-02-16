Застаріле фарбування волосся у 2021: головні антитренди

16 лютого 2021 , 22:39
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Деякі техніки фарбування волосся ще нещодавно були модними, але hair-тренди безупинно оновлюються. Аби колір вашої шевелюри був модним, варто дізнатися про ті тенденції, які більше неактуальні. Серед топ-антитрендів у фарбуванні волосся на першому місці омбре, яке багато жінок встигли полюбити.

За допомогою фарбування волосся можна не лише оновити імідж, але й додати особливого стильного шарму своєму образу. Проте важливо для процедури обирати модну техніку. Окрім омбре та мелірування широкими пасмами, ще є декілька hair-антитрендів.

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Антитренди 2021: фарбування волосся, які давно застаріли

Омбре з різкими переходами від темних коренів до світлих кінчиків

Мелірування великими пасмами більше не освіжає образ

Однотонне фарбування

Фарбування у стилі "під сивину"

Холодні відтінки "блонду"

Яскраві пасма, контрастні та горизонтальні водночас

Фарбування натуральними барвниками – хною чи басмою