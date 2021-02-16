Застаріле фарбування волосся у 2021: головні антитренди

22:39

Деякі техніки фарбування волосся ще нещодавно були модними, але hair-тренди безупинно оновлюються. Аби колір вашої шевелюри був модним, варто дізнатися про ті тенденції, які більше неактуальні. Серед топ-антитрендів у фарбуванні волосся на першому місці омбре, яке багато жінок встигли полюбити.