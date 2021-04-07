Живильний, зволожувальний та антивіковий: як зробити крем для рук в домашніх умовах

Джерело:tochka.net
Зберігати красу і здоров’я шкіри рук допоможе крем, який легко приготувати в домашніх умовах із натуральних інгредієнтів. Перевага домашньої косметики у тому, що ви завжди впевнені у корисності інгредієнтів, можете корегувати склад, залежно від індивідуальних потреб, і зберігати продукти у зручній для використання тюбику чи баночці.
Живильний, зволожувальний чи антивіковий крем для рук повинен бути у косметичні кожної жінки. Особливо дієвим засіб буде, якщо ви зробите його в домашніх умовах. Для цього скористайтеся корисними рецептами і б’юті-хитрощами.
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Насамперед варто дізнатися про поживність та ефективність компонентів, які слугуватимуть базою для приготування крему.
Що вам знадобиться?
Перемішуйте усі інгредієнти, допоки не утвориться однорідна маса. Потім перемістіть суміш в тару зі щільною кришкою. Таким кремом можна користуватися одразу після приготування.
Що вам знадобиться?
Спочатку сухе листя ромашки залийте водою та покладіть на плиту. Відвар потрібно варити на слабкому вогні протягом 50 – 60 хвилин. Не забувайте перемішувати суміш у процесі. Потім відцідіть відвар ромашки, дайте йому охолонути, починайте додавати інші інгредієнти. Розмішайте суміш і сміливо наносіть на руки.
Що вам знадобиться?
Розведіть цедру лимонів у кип’яченій воді. Залишіть суміш для настоювання на ніч. Потім процідіть та додайте в отриману воду інші компоненти. Крем зберігайте в баночці з кришечкою, яка щільно прилягатиме.
Важливо знати, що натуральні компоненти, з яких готують домашню косметику, не призначені для тривалого зберігання. Намагайтеся використати такий крем до 3 місяців. А зберігати домашні косметичні засоби слід у темній тарі при кімнатній температурі і якомога далі від місць з високою вологістю.