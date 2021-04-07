Живильний, зволожувальний та антивіковий: як зробити крем для рук в домашніх умовах

Зберігати красу і здоров’я шкіри рук допоможе крем, який легко приготувати в домашніх умовах із натуральних інгредієнтів. Перевага домашньої косметики у тому, що ви завжди впевнені у корисності інгредієнтів, можете корегувати склад, залежно від індивідуальних потреб, і зберігати продукти у зручній для використання тюбику чи баночці.

Живильний, зволожувальний чи антивіковий крем для рук повинен бути у косметичні кожної жінки. Особливо дієвим засіб буде, якщо ви зробите його в домашніх умовах. Для цього скористайтеся корисними рецептами і б’юті-хитрощами.

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Домашня косметика: живильний, зволожувальний та антивіковий креми в домашніх умовах

Насамперед варто дізнатися про поживність та ефективність компонентів, які слугуватимуть базою для приготування крему.

Бджолиний віск – чистий і натуральний продукт для створення косметичних засобів. Якщо додати інгредієнт до крему, то він добре зволожуватиме шкіру, не викликатиме відчуття жирності, створюватиме невидимий захисний бар’єр, який утримуватиме вологу в дермі.

– чистий і натуральний продукт для створення косметичних засобів. Якщо додати інгредієнт до крему, то він добре зволожуватиме шкіру, не викликатиме відчуття жирності, створюватиме невидимий захисний бар’єр, який утримуватиме вологу в дермі. Гліцерин – рослинний компонент, який допомагає зберігати шкіру зволоженою надовго. Також він підсилює дію інших інгредієнтів.

– рослинний компонент, який допомагає зберігати шкіру зволоженою надовго. Також він підсилює дію інших інгредієнтів. Косметичні олії – слугують основою для будь-якого зволожувального крему. Олію слід вибирати різну, опираючись на бажаний результат. Наприклад, оливкова, мигдалева та кокосова олія добре зволожують шкіру, олія ши, чайного дерева і ромашки сприяє регенерації дерми.

Рецепт зволожувального крему для рук

Що вам знадобиться?

1 столова ложка топленого вершкового масла;

0, 5 столової ложки меду;

5 – 7 крапель олії ромашки;

1 чайна ложка екстракту череди.

Перемішуйте усі інгредієнти, допоки не утвориться однорідна маса. Потім перемістіть суміш в тару зі щільною кришкою. Таким кремом можна користуватися одразу після приготування.

Живильний крем для рук в домашніх умовах

Що вам знадобиться?

2 столові ложки сухого листя ромашки;

100 мілілітрів води;

1 чайна ложка олії чайного дерева;

1 чайна ложка олії жожоба;

3 краплі ефірної олії лаванди.

Спочатку сухе листя ромашки залийте водою та покладіть на плиту. Відвар потрібно варити на слабкому вогні протягом 50 – 60 хвилин. Не забувайте перемішувати суміш у процесі. Потім відцідіть відвар ромашки, дайте йому охолонути, починайте додавати інші інгредієнти. Розмішайте суміш і сміливо наносіть на руки.

Антивіковий крем для рук в домашніх умовах

Що вам знадобиться?

Цедра 3 лимонів;

50 мілілітрів води;

1 чайна ложка лимонного соку;

5 мілілітрів гліцерину;

20 грамів бджолиного воску.

Розведіть цедру лимонів у кип’яченій воді. Залишіть суміш для настоювання на ніч. Потім процідіть та додайте в отриману воду інші компоненти. Крем зберігайте в баночці з кришечкою, яка щільно прилягатиме.

Важливо знати, що натуральні компоненти, з яких готують домашню косметику, не призначені для тривалого зберігання. Намагайтеся використати такий крем до 3 місяців. А зберігати домашні косметичні засоби слід у темній тарі при кімнатній температурі і якомога далі від місць з високою вологістю.