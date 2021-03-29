Зірка серіалу "Папік" знялася в образі ельфа для колаборації з б'юті-брендом: чарівні фото

Дар'я Петрожицька – молода українська акторка, популярність якій принесла головна роль у серіалі "Папік". Окрім кінозйомок, зірка також співпрацює з косметичними брендами. Серед них Kryolan, для рекламної фотосесії якого вона перевтілилася в образ магічного ельфа.

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, де у неї понад 230 тисяч підписників, кадри з фотосесії для бренду професійної косметики з Німеччини Kryolan. Дівчина позувала у незвичному ніжному вбранні та з екстравагантним макіяжем.

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Дар'я Петрожицька в образі ельфа для б’юті-бренда Kryolan

Фотосесія Дар'ї Петрожицької в образі ельфа для офіційного дистриб'ютора професійної косметики з Німеччини Kryolan Ukraine – це результат колаборації талановитих майстрів. Серед них стилістка Анна Гончарова, візажистка Ольга Мишура, стилістка зачісок Юлія Ксеніта, фотограф Вадим Сімпс, а за спецефекти відповідали Катерина Струкова і Катя Манькус.

Обличчя української акторки прикрасив модний макіяж очей: графічні стрілки на верхніх повіках та під очима, основою для яких слугував коричневий відтінок тіней. Зокрема, зірці створили ефектний грим – загострені вуха, як у ельфа. Її образ доповнила стильна укладка у вигляді легких об'ємних локонів.

Нарешті можна з вами поділитися нашим творінням. Неймовірна команда зібралася! Тепер я хочу фільм про ельфів,

– зазначила у своїй публікації Дар'я та позначила інстаграм-сторінки усіх майстрів, причетних до фотосесії.

Реакція підписників на чарівний образ Дар’ї Петрожицької