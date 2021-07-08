10 косметичних продуктів, які потрібні влітку

17:59

Влітку шкірі потрібен особливий догляд, тому декоративну косметику слід змінити. У спекотну пору року вам знадобляться такі б'юті-засоби, як термальна вода, олія для тіла, водостійка туш та інші, щоб завжди мати красивий вигляд.