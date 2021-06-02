Проблема жирної шкіри загострюється в теплі весняні і літні місяці, коли жінки особливо хочуть мати матове обличчя. Можливо, досягти бажаного результату і нормалізувати вироблення шкірного себуму вам заважає одна чи декілька із поширених помилок під час догляду.

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5 помилок у догляді за жирною шкірою

Мало зволоження. Якщо у вас жирна шкіра, то це ще не означає, що їй не потрібне зволожування. Адже шкірний себум – це не заміна зволожувальному крему. У таких випадках слід звернути увагу на продукти з гіалуроновою кислотою, яка сприяє збалансуванню рівня жиру і вологи в шкірі. Коли шкіра достатньо зволожена, то надмірне вироблення шкірного сала їй не загрожує.

Якщо у вас жирна шкіра, то це ще не означає, що їй не потрібне зволожування. Адже шкірний себум – це не заміна зволожувальному крему. У таких випадках слід звернути увагу на продукти з гіалуроновою кислотою, яка сприяє збалансуванню рівня жиру і вологи в шкірі. Коли шкіра достатньо зволожена, то надмірне вироблення шкірного сала їй не загрожує. Не звертати увагу на етикетку. Власницям жирного типу шкіри слід уважно читати етикетку на кожному засобі. Зокрема, вам варто уникати оклюзійних компонентів у складі зволожувальних кремів. Наприклад: вазеліну, мінеральних олій, рідкого парафіну, цезарину, природного воску і його ефірів.

Надмірне очищення шкіри. Намагаючись сповільнити вироблення себуму, жінки надто часто використовують скраби з великими абразивними частинами, кислотні пілінги або гелі для вмивання для жирної шкіри, чим можуть порушити ліпідний бар'єр шкіри. Згодом це може призвести до того, що шкіра почне продукувати ще більше сала, щоб зволожити себе. Натомість спробуйте замінити ці засоби пінкою для вмивання, яка є більш делікатною.

Намагаючись сповільнити вироблення себуму, жінки надто часто використовують скраби з великими абразивними частинами, кислотні пілінги або гелі для вмивання для жирної шкіри, чим можуть порушити ліпідний бар'єр шкіри. Згодом це може призвести до того, що шкіра почне продукувати ще більше сала, щоб зволожити себе. Натомість спробуйте замінити ці засоби пінкою для вмивання, яка є більш делікатною. Захоплення кислотами. Звісно, саліцилова кислота допомагає очистити пори і зменшити запалення. Але також у разі використання засобів для вмивання, тоніків, флюїдів і продуктів для недоліків на шкірі, які містять у своєму складі саліцилову кислоту, провокує пересушування дерми, розширення пор, лущення і почервоніння. Тому 1 засобу із вмістом саліцилової кислоти у вашій б'юті-рутині – буде достатньо.