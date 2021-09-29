Коли світом правили великі імператори, то красивими вважали жінок з пишними формами і целюлітом, а в 90-х, навпаки, всі прагти мати витончену фігуру, як у Кейт Мосс. Проте з моди точно ніколи не вийде любов до своєї природної краси.

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Фігура 90 – 60 – 90 – ідеальні параметри

Раніше для власниць звабливого пишного декольте вихід на модні подіуми був закритим. Ще 20 років тому фігуру 90 – 60 – 90 вважали еталоном краси. Жінкам, які не мали таких параметрів, залишалося лише мріяти взяти участь в показі відомого бренду чи фотосесії для обкладинки знаменитого глянцю. Натомість тепер моделі plus size є затребуваними в модній індустрії – і це дивовижно. Тобто виснажувати себе дієтами чи навіть вживати пігулки для схуднення немає сенсу. Важливо дбати про своє здоров'я – правильно харчуватися, вести активний спосіб життя, займатися тими видами спорту, які приносять задоволення, і любити себе з будь-якою вагою.



Модель plus size / Фото з інстаграму Пресіус Лі

Старіння – це погано, воно знищує красу

Поліна Порізкова, Мей Маск, Айріс Апфель – успіх цих жінок у зрілому віці говорить сам за себе. Акторка, модель, дизайнерка доводять, що старіння має свою красу. Вони дивують своєю привабливістю, елегантністю, запальністю й харизмою. Природне старіння стає тенденцією. Зовсім скоро обличчя моделей, яким за 50, припинять фотошопити і маскувати зморшки чи штучно робити фігуру стрункішою.



Мей Маск показує, що старіти можна красиво / Фото з інстаграму моделі

Особливості шкіри – це суперники, з якими потрібно боротися

Модель Вінні Гарлоу своїм прикладом повністю перевернула усвідомлення краси і продовжує надихати інших. Вона народилася зі захворюванням шкіри вітиліго. Це не завадило їй полюбити себе, демонструвати свою зовнішність та ділитися відвертими фото у соцмережах. Коли на її профіль натрапив продюсер "Топмодель по-американськи", це стало стартом успішною зіркової кар'єри Вінні. Нехай приклад популярної моделі мотивує вас також перетворити різноманітні особливості шкіри на свою перевагу.



Краса в індивідуальності / Фото з інстаграму Вінні Гарлоу