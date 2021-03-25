Негайно до перукаря: 4 ознаки того, що потрібна стрижка

15:04

Догляд за волоссям залежить не лише від регулярного та правильного використання різноманітних засобів, а й від вчасного походу до перукаря. Своєчасна стрижка може не лише допомогти зберігати шевелюру у чудовому стані, а й освіжить зовнішній вигляд.