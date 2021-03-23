Догляд за волоссям повинен бути не лише регулярним, але й правильним. Інколи навіть щітка для розчісування шевелюри, термоприлади для укладки чи звичайний рушник можуть пошкодити ваші локони. Тому варто дізнатися про фатальні помилки у догляді за волоссям та не повторювати їх.

Волосся вимагає такого ж ретельного та бережливого догляду, як і шкіра. Важливо під час доглядових процедур не допускати помилок, які можуть травмувати волосяну структуру. Читайте також: Мідне волосся – б'юті-тренд весни 2021: що потрібно знати про модне фарбування Помилки у догляді за волоссям Неправильне розчісування. Насамперед не розчісуйте заплутане волосся від коренів до кінців. Натомість починайте рухатися спеціальною щіткою чи гребінцем знизу, акуратно розплутуючи пасма. Таким чином вдасться уникнути ламкості волосся та посічених кінців. Також не розчісуйте вологе волосся гребінцем зі жорсткими зубцями. Дочекайтеся, коли шевелюра підсохне, або використовуйте інструменти для розчісування з м’якою щетиною.

Насамперед не розчісуйте заплутане волосся від коренів до кінців. Натомість починайте рухатися спеціальною щіткою чи гребінцем знизу, акуратно розплутуючи пасма. Таким чином вдасться уникнути ламкості волосся та посічених кінців. Також не розчісуйте вологе волосся гребінцем зі жорсткими зубцями. Дочекайтеся, коли шевелюра підсохне, або використовуйте інструменти для розчісування з м’якою щетиною. Помилки під час висушування. Перед застосуванням фену дозвольте волоссю трішки висохнути. Використовуючи прилад, контролюйте рівень температури: якщо ви не плануєте створювати укладку, то сушіть волосся теплим повітрям. Також важливо правильно напрямляти потік повітря за ростом волосин під кутом. Ще одна поширена помилка під час висушування шевелюри – розтирання пасм рушником. Такий спосіб лише травмує ваші локони. View this post on Instagram A post shared by Sabina Särkkä (@sabinasarkka) Укладка термоприладами на вологому волоссі. Якщо ви не хочете спалити свою шевелюру, то утримайтеся від використання випрямлячів та щипців для накручування, допоки волосся вологе після миття. Спочатку повністю висушіть локони, нанесіть термозахист і потім переходіть до створення укладки.

Якщо ви не хочете спалити свою шевелюру, то утримайтеся від використання випрямлячів та щипців для накручування, допоки волосся вологе після миття. Спочатку повністю висушіть локони, нанесіть термозахист і потім переходіть до створення укладки. Надто тугий хвостик із волосся. Хвіст – це практична та універсальна зачіска, але, якщо робити її надто часто та сильно стягувати гумку, то можна пошкодити структуру волосин і завадити їхньому живленню.

Хвіст – це практична та універсальна зачіска, але, якщо робити її надто часто та сильно стягувати гумку, то можна пошкодити структуру волосин і завадити їхньому живленню. Не змиваєте косметику. Волосся також потрібно очищувати перед сном. Лак, мус, гель, сухий шампунь та інші засоби після кількох нанесень накопичуються та призводять до випадіння волосся. Тому не зловживайте стайлінговими засобами і змивайте їх вкінці дня.