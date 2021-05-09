5 секретів краси Анджеліни Джолі

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45-річна американська акторка Анджеліна Джолі вражає не лише своєю мудрістю, але й красою. Ронд Ренд – дерматолог зірки ще з юності, коли її до нього відвела мати. Експерт поділився б'юті-правилами Анджеліни, чим розвінчав міфи про її прихильність до послуг пластичних хірургів.