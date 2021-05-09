5 секретів краси Анджеліни Джолі

45-річна американська акторка Анджеліна Джолі вражає не лише своєю мудрістю, але й красою. Ронд Ренд – дерматолог зірки ще з юності, коли її до нього відвела мати. Експерт поділився б'юті-правилами Анджеліни, чим розвінчав міфи про її прихильність до послуг пластичних хірургів.
Вже декілька десятків років Ронд Ренд дбає про красу Анджеліни Джолі та її дітей. Дерматолог нарешті відкрив секрети привабливої зовнішності та ідеальної шкіри акторки.
Дізнайтеся: Як леді повинні доглядати за собою: поради від Тетяни Терсенової-Заводовської
Б'юті-правила Анджеліни Джолі
- Якомога швидше почати доглядати за шкірою. Ронд Ренд каже: "Коли Джолі зрозуміла, що буде акторкою, вона вирішила потурбуватися про свою шкіру. Вона завжди була красивою від природи, тому їй не потрібно було докладати багато зусиль. Акторка використовує санскрин, м'який очищувальний засіб, продукти з антиоксидантами, оксикислотами і натуральними компонентами. Їй не потрібні скраби і засоби, у складі яких є багато хімічних речовин".
- Захист від сонця. Популярна акторка почала користуватися сонцезахисними засобами ще в юності. Адже вона знає, що ультрафіолетові промені негативно впливають на шкіру, зокрема, викликають появу пігментних плям. Окрім використання захисту від сонця, аби запобігти передчасного старіння, ексдружина Бреда Пітта також носить капелюхи і належним чином зволожує шкіру.
- Секрет у стабільності. "У подорожах Анджеліна також доглядає за шкірою – вона не припиняє використовувати продукти з оксикислотами й антиоксидантами. А коли Джолі приходить до мене, ми намагаємося акуратно підходити до вибору процедур. Інколи, дуже рідко, ми робимо чистку лазером", – зазначає дерматолог зірки.
- Мінімум макіяжу. Анджеліна Джолі наносить макіяж лише заради зйомок. У повсякденному житті вона не використовує декоративної косметики, щоб зберегти шкіру в хорошому стані. Також вона ретельно робить демакіяж, а її візажист відповідально вибирає косметику для створення мейк-апу.
- Хороші гени. Це також відіграє чималу роль у красі знаменитої жінки. "Їй пощастило – вона успадкувала від мами прекрасну оливкову шкіру. В Анджеліни справді хороші гени, і з часом вона стає лише красивішою", – додає Ронд Ренд.