Зокрема, зморшки швидше з'являються на сухій шкірі. Якщо ви п'єте достатню кількість води щодня, регулярно використовуєте SPF-засіб та зволожувальний догляд, а дерма продовжує бути сухою, то, ймовірно, десь ви допускаєте помилки.
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4 найбільш поширені помилки під час зволоження шкіри
- Зловживаєте важкими текстурами. Хибно вважати, що крем зволожуватиме шкіру краще, якщо його текстура буде дуже щільною, жирною і насиченою. Такої текстури засобам надають олії, які не є гідрофіксаторами. Олії – живильні компоненти, які можуть зберігати рівень зволоженості шкірних покривів трішки довше, але не підвищувати його. Тому надіятися на них не має сенсу. Натомість шукайте зволожувальні засоби з оліями і вологозатримувальними добавками (гіалуроновою кислотою чи хітозаном) водночас. Таким чином навіть гель із легкою текстурою може бути більш ефективним, ніж дуже жирний крем.
- Нехтуєте зволоженням шиї і ділянки декольте. Не зупиняйтеся на підборідді під час догляду за шкірою. Перші ознаки передчасного старіння зазвичай з'являються на шиї і ділянці декольте. Тому застосовуйте свій щоденний зволожувальний догляд у цих місцях, наносячи його "вбиваючими" рухами. Якщо зайвий раз розмащувати крем, то існує ризик розтягнути тонку шкіру, що спровокує появу зморшок і втрату пружності. Правилом слід послуговуватися також під час догляду за шкірою навколо очей.
- Не зволожуєте жирну шкіру. Навіть на шкірі жирного типу виникає неестетичний блиск, якщо вона зневоднена. Проте з цією проблемою не потрібно боротися за допомогою тоніків, які містять спирт, чи масок з білої глини, бо можна лише посилити видимість жирного блиску і відчуття стягнутості. Коли шкіра починає відчувати нестачу вологи, то сальні залози намагаються "заповнити" її, тому інтенсивно виробляють ліпіди. У результаті – обличчя блистить, а ви намагаєтеся впоратися з цим. Згодом "перемога над жирним блиском" є дефіцитом ліпідів для пор і сигналом до їхнього продукування. В іншому випадку випаруються усі залишки вологи у тканинах. Таким чином нормальна шкіра перетвориться у схильну до висипання та проблемну.
- Намагаєтеся виправити ситуацію термальною водою. Термальна вода чудовий засіб для миттєвого зволоження шкіри, але із проблемою зневоднення вона впоратися не може. Кожна молекула води, яка випаровується з поверхні шкіри, притягує до себе ще одну, але вже з міжкліткового простору. Наприклад, якщо облизати сухі губи, то вони не зволожаться, а почнуть сохну і тріскати ще більше. Термальна вода також працює за таким принципом. Тому потрібно затримувати вологу в дермі зі допомогою кремів чи сироваток, які містять ліпіди та мають позначку "moisturizer". Адже просто нанесення зайвої вологи лише зробить шкіру більш сухою.