Красивий і трендовий макіяж може не лише приховати дрібні недоліки на вашому обличчі, але й посприяти, щоб загалом ваш образ був красивішим і сексуальнішим. Спокусливі акценти у мейк-апі – головна б'юті-тенденція 2021. Також важливо правильно доглядати за шкірою, щоб вона мала бездоганний вигляд навіть без декоративної косметики. Адже це ще naked face є ще одним популярним трендом.