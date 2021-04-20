5 трендів у макіяжі 2021, які додають краси і сексуальності

Джерело:Cosmopolitan
Красивий і трендовий макіяж може не лише приховати дрібні недоліки на вашому обличчі, але й посприяти, щоб загалом ваш образ був красивішим і сексуальнішим. Спокусливі акценти у мейк-апі – головна б'юті-тенденція 2021. Також важливо правильно доглядати за шкірою, щоб вона мала бездоганний вигляд навіть без декоративної косметики. Адже це ще naked face є ще одним популярним трендом.
Серед безумовних трендів цього року як вічно актуальна класична помада, так і неочікувано епатажне "котяче око". Дізнавшись про б'юті-тенденції 2021 та спробувавши їх на собі, чимало компліментів від оточуючих вам не уникнути.
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