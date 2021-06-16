5 трендов в макияже 2021, которые добавляют красоты и сексуальности

Красивый и трендовый макияж может не только скрыть мелкие недостатки на вашем лице, но и поспособствовать, чтобы в целом ваш образ был красивее и сексуальнее. Соблазнительные акценты в мейк-апе – главная бьюти-тенденция 2021. Также важно правильно ухаживать за кожей, чтобы она имела безупречный вид даже без декоративной косметики. Ведь naked face является еще одним популярным трендом.
Среди безусловных трендов этого года как вечно актуальная классическая помада, так и неожиданно эпатажный "кошачий глаз". Узнав о бьюти-тенденциях 2021 и попробовав их на себе, немало комплиментов от окружающих вам не избежать.
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