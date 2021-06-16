5 трендов в макияже 2021, которые добавляют красоты и сексуальности

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Красивый и трендовый макияж может не только скрыть мелкие недостатки на вашем лице, но и поспособствовать, чтобы в целом ваш образ был красивее и сексуальнее. Соблазнительные акценты в мейк-апе – главная бьюти-тенденция 2021. Также важно правильно ухаживать за кожей, чтобы она имела безупречный вид даже без декоративной косметики. Ведь naked face является еще одним популярным трендом.