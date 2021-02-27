7 натуральних продуктів, які допоможуть вам зробити губи пухкішими

Джерело:Bleu Bloom
Ефекту пухких губ можна досягти за допомогою натуральних продуктів. Їх без проблем ви придбаєте в аптеці чи спеціалізованому магазині.
Ці інгредієнти відомі своїм судинорозширювальним ефектом, тобто збільшують розмір судин, пропускаючи більше кисню та рідини. Це не тільки дозволяє знизити кров’яний тиск, але й зробить ваші губи пухкішими.
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Однак перед застосуванням цих інгредієнтів обов'язково порадьтеся з лікарем. А якщо відчуваєте дискомфорт, або у вас є алергія на один з цих продуктів – не використовуйте його.
Гвоздика / Фото Рexels
Ще одна пряність, яку можна використовувати так само як корицю і гвоздику. Однак беріть дуже маленькі дози, оскільки він достатньо пікантний.
Каєнський перець / Фото Рexels
Олія з вітаміном Е / Фото Bleu Bloom
Імбирний порошок / Фото Bleu Bloom
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Бджолиний віск слід розтопити, після чого додати до нього будь-які раніше згадані спеції.
Бджолиний віск / Фото Рexels