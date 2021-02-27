7 натуральних продуктів, які допоможуть вам зробити губи пухкішими

27 лютого 2021 , 07:40
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Джерело:

Bleu Bloom

Ефекту пухких губ можна досягти за допомогою натуральних продуктів. Їх без проблем ви придбаєте в аптеці чи спеціалізованому магазині.

Ці інгредієнти відомі своїм судинорозширювальним ефектом, тобто збільшують розмір судин, пропускаючи більше кисню та рідини. Це не тільки дозволяє знизити кров’яний тиск, але й зробить ваші губи пухкішими.

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Однак перед застосуванням цих інгредієнтів обов'язково порадьтеся з лікарем. А якщо відчуваєте дискомфорт, або у вас є алергія на один з цих продуктів – не використовуйте його.

Кориця

  • Ця спеція відома тим, що стимулює кровотік.
  • Ви можете використовувати масло кориці, або зробити скраб, змішуючи корицю з кокосовим маслом і масажуючи губи протягом 5 хвилин.


Кориця / Фото Рexels

Олія гвоздики

  • Ця пряність має подібні ефекти, як і кориця.
  • Гвоздика злегка подразнює шкіру, що змушує кров текти в цьому напрямку, а, отже, і губи стають пухкішими.


Гвоздика / Фото Рexels

Каєнський перець

Ще одна пряність, яку можна використовувати так само як корицю і гвоздику. Однак беріть дуже маленькі дози, оскільки він достатньо пікантний.


Каєнський перець / Фото Рexels

Олія з вітаміном Е

  • Використовуючи олію з вітаміном Е, ви можете забезпечити зволоження губ, завдяки чому вони виглядатимуть пухкішими.
  • Це також забезпечує триваліший ефект від попередніх спецій: кориці, гвоздики та каєнського перцю.
  • Ви можете змішувати цю олію з іншими спеціями, або ж використовувати її відразу після скрабу на губах.


Олія з вітаміном Е / Фото Bleu Bloom

Імбирний порошок

  • Змішайте імбирний порошок з кокосовою або оливковою олією.
  • Обережно масажуйте губи від 30 секунд до хвилини.
  • Залиште приблизно на 5 хвилин, після чого змийте.


Імбирний порошок / Фото Bleu Bloom

М’ятна олія

  • Ще один природний інгредієнт, що викликає розширення судин.
  • Спробуйте змішати кілька крапель м’ятної олії з будь-яким із раніше згаданих інгредієнтів.


М'ята / Фото Рexels

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Бджолиний віск

Бджолиний віск слід розтопити, після чого додати до нього будь-які раніше згадані спеції.


Бджолиний віск / Фото Рexels