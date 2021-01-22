Колись професія парфумера передавалася з покоління в покоління. Але наразі багато людей стали думати, що працювати у цій галузі – дуже легко та без жодних труднощів.

Про труднощі у роботі парфумера, про те, що важливо у цій сфері та яка ситуація на українському ринку в ефірі 24 каналу розповів критик та митець Богдан Зубченко.

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Секрети роботи парфумера

Де в Україні можна навчитися на парфумера?

На жаль, ніде. Будь-які курси, які є в Україні – це самодіяльні клуби за цікавістю. Але вони можуть спонукати будь-кого відчути, чи можете ви займатись цією професією.

Коли ви вирішили стати парфумером?

З самого дитинства мене цікавили запахи, аромати, парфуми. Я завжди вважав, що це справжнє мистецтво. Свої перші експерименти я почав робити наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Перші свої достатньо цікаві і правильно, красиво зроблені парфуми, я представив людям у 1993 році.



Парфумерний критик Богдан Зубченко / Скриншот з відео

Чи правда, що у парфумера повинен бути витончений нюх?

Звісно треба мати хороший нюх. Тому що без нього не можна зробити хороші пахощі. Будь-які аромати постійно треба вивчати. Я все нюхаю у житті: не тільки квіти, а й стіни, мінеральні синтетичні запахи. Все це у сучасній парфумерії може стати натхненням, навіть частиною парфумерної композиції.

Що вас дратує у ваші роботі?

Мабуть, те, що професію парфумера вважають занадто простою: навіть ті, хто приходить у цю професію і намагається похапцем стати парфумером. Насправді це професія довгої дистанції. У ній багато елементів, знань і досвіду.

Навіть якщо отримати достатню кількість знань, треба ще кілька років напрацювати власний парфумерний почерк. І тоді, можливо, ви як художник зможете в цій сфері сказати щось своє. Це не так просто, як здається на перший погляд.

Парфумерія в Україні

Наскільки змінилась парфумерія за час вашої роботи?

30 років – це великий шлях для галузі. Звісно, за цей період ми багато пережили. Були різні тренди, з'явилось поняття нішевої парфумерії. Зараз це все теж дуже швидко змінюється: ми майже не робимо різниці між люксовою, мас-маркет та нішевою парфумерією.

Кожен шукає свого парфумера, його власний цікавий парфумерний почерк і знаходить свій аромат, який пасує до стилю життя, професії, зовнішності тощо.



Парфуми Зубченка / Скриншот з відео

Яка ситуація в українській парфумерії? Чи є в нас потужний бренд?

Брендів на кшталт Chanel, Guerlain, Dior в Україні ще немає. Але є перший український нішевий бренд, презентація якого в оновленому вигляді відбулась у 2013 році. Мені дуже приємно, що саме я долучився до цієї справи, коли перші українські парфуми почали продаватися та були представлені у конкурентному середовищі з європейськими брендами (італійськими, французькими). Коли приходять за моїм ароматом, а поряд стоїть ще 40 європейських брендів, я думаю, що все зробив правильно.

Найпопулярніші аромати

Які інгредієнти в парфумерії ви вважаєте найбільш популярними?

► Багато століть популярними є цитрусові. Вони ніколи не зникають і завжди подобаються людям. Зокрема це бергамот, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм. Ці аромати бадьорять: вони яскраві та свіжі.

► Також є дуже популярними мускусні аромати. Вони чуттєві, створюють у повітрі привабливий шлейф.

► Завжди цікавими для людей є ті (аромати – 24 канал), які нагадають про дитинство та якісь приємні відчуття. Це може бути аромат ванілі, цукру.

Чи зможете ви визначити, що за парфум у людини, яка проходить повз вас?

Так, можу. Я багато знаю ароматів, адже я парфумерний критик і роблю огляди. Але звісно все знати неможливо, адже є дуже багато парфумів. Щороку на світовому ринку презентують кілька тисяч парфумерних композицій. Все знати і дослідити неможливо.



Чи існують фантомні запахи / Фото Getty Images

Чи є фантомні запахи? Коли його немає, але все одно відчувається?

Відчуття фантомного запаху може бути пов'язаним з нашими споминами і асоціаціями. Ми можемо уявити собі море і відпочити з цими споминами, якщо ми зараз перебуваємо, наприклад, у стані стресу. Так само ми можемо викликати у своїх спогадах і запах того моря.

Які аромати вас надихають?

Мене надихає усе, будь-які запахи. Для мене майже немає неприємних ароматів. Мене цікавить як пахнуть квіти, камінь, пісок, море, дитина, кохана жінка, чоловіки, ліси. Все це може бути натхненням для створення парфумерної композиції. На щастя, сьогодні парфумерна палітра (тобто речовини, інгредієнти, з якими працює сучасний парфумер) дозволяє втілити будь-який задум. І саме упродовж останніх років ми можемо впевнено говорити про те, що парфумерія вийшла на зовсім новий етап розвитку.

Основні міфи

Чи може дівчина користуватися чоловічими парфумами і навпаки?

Так, звісно. Гендеру у парфумерії немає. Тільки після другої світової війни маркетологи зрозуміли, як працює цей розподіл на жіночу та чоловічу парфумерію. Коли ми приходимо в магазин, то купуємо стиль життя, образ.



Чи мають парфуми гендер / Фото Pexels

Що приваблює жінок у чоловічій парфумерії? Свіжість, трав'янисті ноти, відчуття енергії. Сьогодні жінка нічим не поступається чоловікові. Ми переживаємо новий етап фемінізму і він гармонійний. Відповідно та парфумерія, яку раніше створювали винятково для чоловіків, пасує до стилю життя сучасної жінки. Отже, заплющуємо очі і обираємо (запах – 24 канал) на нюх, на відчуття.

Чи правда, що за допомогою духів з феромонами можна закохати в себе?

Якби все так було просто, то давно б все працювало. Але насправді це лише маркетингові, рекламні історії. У житті феромони існують. Чоловіки і жінки мають свій специфічний індивідуальний аромат, який може бути привабливим для інших або ні. Але ми не настільки примітивні як комахи. Вони виділяють феромони, на них злітаються всі метелики. У людей так не працює. Ми складні істоти.

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Всі наші запахи і наша реакція на них формуються упродовж життя. Вони пов'язані з асоціаціями та відчуттями. Тому для нас важливий весь комплекс: як виглядає людина, як вона себе поводить, який має голос. Тільки потім, коли ми перетинаємо інтимну зону, ми починаємо відчувати інтимний аромат один одного і тоді працює хімія запахів.

Скільки парфумів має бути у людини?

Я вважаю, що мінімальний парфумерний гардероб у людини має бути 6 – 7 ароматів. Ця підібрана серія здатна відповідати вашому стилю життя і бути у пригоді в різних випадках: діловий аромат, спортивний або фітнес, вечірній (їх може бути 2: потужний і інтимний), екстравагантний і звабливий.