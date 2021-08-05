Чимало лікарів наголошують, що однією з головних причин виникнення тієї чи іншої хвороби є стрес. Будь-які стресові чинники можуть спричинити загострення захворювання. Не є винятком проблеми зі шкірою, які також можуть погіршитися.

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Якщо ви прагнете зберегти свою шкіру, надати їй здорового вигляду, насамперед потрібно працювати над емоційним станом. Для цього є декілька простих правил.

7 правил чистої та здорової шкіри

Дихання. Дотримуйтеся схеми дихання, рахуючи 4-7-8: вдихайте до 4, до 7 затримайте дихання і видихніть на 8. Це та вправа, яку можна робити будь-де та будь-коли.

Дотримуйтеся схеми дихання, рахуючи 4-7-8: вдихайте до 4, до 7 затримайте дихання і видихніть на 8. Це та вправа, яку можна робити будь-де та будь-коли. Пауза. Інколи потрібна лише хвилина, щоб заспокоїтися. Для цього зробіть 10 глибоких вдихів. Якщо ж на них немає часу, то зробіть хоча б 3. Це допоможе відволіктися та втамувати емоції.

Інколи потрібна лише хвилина, щоб заспокоїтися. Для цього зробіть 10 глибоких вдихів. Якщо ж на них немає часу, то зробіть хоча б 3. Це допоможе відволіктися та втамувати емоції. "Сканування" тіла. Перед тим, як лягати спати, зверніть увагу на всі частини тіла, рухаючись від голови до ніг. Це допоможе швидше заснути та відволіктися від постійних думок.

Перед тим, як лягати спати, зверніть увагу на всі частини тіла, рухаючись від голови до ніг. Це допоможе швидше заснути та відволіктися від постійних думок. Звертайте увагу на момент. Коли робите те, що приносить вам задоволення, забудьте про все решта, відновіться. Комусь енергію може принести прогулянка з собакою, комусь – теплий душ тощо. Сконцентруйтеся на тому, що подобається, і будьте в моменті.

Коли робите те, що приносить вам задоволення, забудьте про все решта, відновіться. Комусь енергію може принести прогулянка з собакою, комусь – теплий душ тощо. Сконцентруйтеся на тому, що подобається, і будьте в моменті. Займайтеся спортом, гуляйте. Фізична активність працює, як медитація. Вона допомагає зменшити кількість негативних емоцій. Наступного разу, гуляючи, чи займаючись якимось спортом, зверніть увагу на те, які почуття виникають. Проаналізуйте, чи є негативні емоції. Якщо так, то спробуйте додати вправи, які приносять задоволення й допоможуть впоратися з негативом.

Фізична активність працює, як медитація. Вона допомагає зменшити кількість негативних емоцій. Наступного разу, гуляючи, чи займаючись якимось спортом, зверніть увагу на те, які почуття виникають. Проаналізуйте, чи є негативні емоції. Якщо так, то спробуйте додати вправи, які приносять задоволення й допоможуть впоратися з негативом. Побудьте наодинці з собою. Інколи потрібен час на самоті. Це можуть бути декілька хвилин на день, які ви проведете в парку, з горнятком кави чи книжкою.

Інколи потрібен час на самоті. Це можуть бути декілька хвилин на день, які ви проведете в парку, з горнятком кави чи книжкою. Не навантажуйте себе. У сучасному світі треба мати шалений ритм життя, щоб встигнути абсолютно все. Часто ми створюємо багато завдань і не можемо виконати всі. Щоб максимально сконцентруватися на кожному завданні і якісно виконувати їх необхідно робити все поступово. А після закінчення роботи приділіть час хобі, яке приносить ще більше задоволення.

Здавалося б, це прості правила, які мало пов'язані зі шкірою. Але якщо вони з'являються у повсякденному житті, то покращиться самопочуття, настрій і стан шкіри.