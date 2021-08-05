7 правил чистої та здорової шкіри
Джерело:Everyday health
Стан шкіри залежить не лише від догляду, харчування, способу життя, а й від емоційного стану людини. Часто ми не звертаємо увагу на такі речі, як медитації, відчуття моменту, дихання. Як вони впливають на нашу шкіру – дізнавайтеся далі.
Чимало лікарів наголошують, що однією з головних причин виникнення тієї чи іншої хвороби є стрес. Будь-які стресові чинники можуть спричинити загострення захворювання. Не є винятком проблеми зі шкірою, які також можуть погіршитися.
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Якщо ви прагнете зберегти свою шкіру, надати їй здорового вигляду, насамперед потрібно працювати над емоційним станом. Для цього є декілька простих правил.
7 правил чистої та здорової шкіри
- Дихання. Дотримуйтеся схеми дихання, рахуючи 4-7-8: вдихайте до 4, до 7 затримайте дихання і видихніть на 8. Це та вправа, яку можна робити будь-де та будь-коли.
- Пауза. Інколи потрібна лише хвилина, щоб заспокоїтися. Для цього зробіть 10 глибоких вдихів. Якщо ж на них немає часу, то зробіть хоча б 3. Це допоможе відволіктися та втамувати емоції.
- "Сканування" тіла. Перед тим, як лягати спати, зверніть увагу на всі частини тіла, рухаючись від голови до ніг. Це допоможе швидше заснути та відволіктися від постійних думок.
- Звертайте увагу на момент. Коли робите те, що приносить вам задоволення, забудьте про все решта, відновіться. Комусь енергію може принести прогулянка з собакою, комусь – теплий душ тощо. Сконцентруйтеся на тому, що подобається, і будьте в моменті.
- Займайтеся спортом, гуляйте. Фізична активність працює, як медитація. Вона допомагає зменшити кількість негативних емоцій. Наступного разу, гуляючи, чи займаючись якимось спортом, зверніть увагу на те, які почуття виникають. Проаналізуйте, чи є негативні емоції. Якщо так, то спробуйте додати вправи, які приносять задоволення й допоможуть впоратися з негативом.
- Побудьте наодинці з собою. Інколи потрібен час на самоті. Це можуть бути декілька хвилин на день, які ви проведете в парку, з горнятком кави чи книжкою.
- Не навантажуйте себе. У сучасному світі треба мати шалений ритм життя, щоб встигнути абсолютно все. Часто ми створюємо багато завдань і не можемо виконати всі. Щоб максимально сконцентруватися на кожному завданні і якісно виконувати їх необхідно робити все поступово. А після закінчення роботи приділіть час хобі, яке приносить ще більше задоволення.
Здавалося б, це прості правила, які мало пов'язані зі шкірою. Але якщо вони з'являються у повсякденному житті, то покращиться самопочуття, настрій і стан шкіри.